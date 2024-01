San Marino. Campionato Sammarinese BKN301: terza sfida in sette giorni

Terza fatica in una settimana per le sedici formazioni iscritte al Campionato Sammarinese BKN301. Sono cinque gli anticipi programmati per domani, uno dei quali con calcio d’inizio previsto alle 18:15 ad Acquaviva. Si tratta di Domagnano-Murata. Gara importante soprattutto per i Lupi, che vogliono dar seguito alle buone prestazioni delle ultime settimane incamerando anche punti. Uno solo nelle ultime quattro uscite, dove il calendario ha proposto ai ragazzi di Paolo Rossi tre delle prime quattro in classifica, oltre alla Juvenes-Dogana – tra le squadre più calde del momento. Il Murata è tornato a vincere contro la Libertas e punta a ritrovare lo smalto offensivo che ad inizio stagione aveva fatto della formazione di Angelini l’outsider più divertente del lotto.

Al momento del fischio d’inizio dell’incontro, il programma della diciottesima giornata sarà già completo per metà. Infatti, sono quattro le sfide calendarizzate alle ore 15:00 di domani. Due delle quali promettono scintille. La Fiorita incrocerà una Folgore apparsa tonica negli ultimi tempi, piegata a fatica dal Cosmos nell’infrasettimanale. Ha sudato non poco anche la squadra di Manfredini per aver ragione di un ostico Faetano, punito oltre misura dalla sconfitta di martedì scorso – occorsa in pieno recupero. La Fiorita dovrà dimostrare di aver imparato la lezione, pur dovendo rinunciare alla fisicità di Mazzotti in difesa. Pesante assenza anche per l’ex Oscar Lasagni, vista la squalifica di Assane Fall – tra i migliori in casa Folgore. L’incontro si disputerà a Fiorentino.

Sarà di nuovo di scena a Domagnano, dopo l’ampia vittoria infrasettimanale, il Tre Penne di Ceci. Di fronte il Cailungo, in serie negativa di sconfitte da sette turni. I Rossoverdi, recentemente affidati a Mosconi dopo l’esonero di Iencinella, non trovano la via della porta avversaria da 48 giorni. La classifica, conseguentemente, non può essere positiva: il club di Borgo Maggiore è terzultimo, ma l’altrettanto periodo negativo della Libertas sta tenendo tutte in corsa – Pennarossa a parte – per l’accesso all’ultimo slot utile per accedere ai play-off. Il decimo posto del San Giovanni, oggi, dista invece nove punti.

Molto interessante anche la stracittadina di Fiorentino, che si giocherà domani allo stadio di Montecchio. La squadra di Camillini, con 23 punti conquistati in 17 partite, sta dando vita ad un’ottima stagione, potendo ragionevolmente puntare al settimo posto per il quale è in lizza con Juvenes-Dogana e Folgore (raggruppate in appena tre punti). I Rossoblù sono reduci da quattro vittorie in fila, avendo concesso solo un gol nello stesso periodo considerato. Non se la passa male nemmeno il Tre Fiori, quarto in classifica e distante dieci punti dalla vetta. Complicato pensare ad una rimonta su La Fiorita e Virtus, che stanno imprimendo un ritmo forsennato alla corsa-scudetto; la squadra di De Falco (squalificato per il derby) resta comunque favorita rispetto ai cugini, che dovranno fare a meno di Stefanelli e Diop – appiedati dal giudice sportivo.

Sono addirittura tre i giocatori del Faetano fermati, vuoi per somma o doppia ammonizione maturate nell’infrasettimanale con La Fiorita. Gara dura e contestata, che ha portato anche a robuste squalifiche dello staff tecnico: Girolomoni, ad esempio, non potrà guidare i propri giocatori da bordocampo per le prossime due sfide. In arrivo quella delicata con la Libertas. Infatti, i Gialloblù si trovano ad un solo punto di distanza dal club di Borgo Maggiore, ad oggi qualificata al Turno Preliminare dei play-off. Nonostante la vittoria manchi dal 10 dicembre, il Faetano ha dato chiari segnali di ripresa con Murata e La Fiorita. Peseranno le squalifiche di Terenzi, Acquarelli e Gueye, che mettono in capo alla Libertas di Sperindio un’occasione per allungare su una diretta concorrente e mettersi nelle condizioni di recuperare i cinque punti che la separano dal San Giovanni.

I Rossoneri al momento sono la squadra di riferimento del Castello di Borgo Maggiore e nelle ultime scite hanno dimostrato di poter giocare alla pari anche con squadre blasonate quali Virtus e Tre Fiori. In entrambi i casi sono maturate sconfitte di misura in rimonta, nelle quali la squadra di Tognacci avrebbe meritato di raccogliere qualcosa in più. Inequivocabili invece i successi con Cailungo, Pennarossa e San Marino Academy nei quali la porta di De Angelis – anche per merito del portiere sammarinese – è rimasta inviolata. Domenica Aprea e compagni saranno chiamati ad un esame a dir poco complicato. A Domagnano, infatti, arriverà il Cosmos – a caccia della decima vittoria consecutiva. La squadra di Berardi ha decisamente cambiato marcia, superando di slancio Tre Fiori e Tre Penne in classifica e mostrandosi prontissima ad approfittare di eventuali passi falsi delle due fuggiasche. Al momento la vetta dista otto punti ed anche vincere tutte le partite restanti potrebbe non essere sufficiente per i Gialloverdi: resta il fatto che l’obiettivo di Zulli e compagni sembra proprio questo.

Equilibrata, nelle attese, la sfida tra Pennarossa e San Marino Academy. Il club di Chiesanuova fa affiorare dolci ricordi all’Under 22, che proprio contro i Biancorossi ha ottenuto la sua prima storica vittoria nel Campionato Sammarinese BKN301. La squadra guidata da Dolci è ferma al pareggio con il Cailungo del 26 novembre, a fronte di sedici sconfitte e nessuna vittoria all’attivo. Ma non ingannino i numeri: la rosa del Pennarossa è stata rivoluzionata a gennaio e l’ora di gioco mostrata nell’infrasettimanale, con la Virtus tenuta in scacco fino all’ingresso di Buonocunto, è la prova tangibile che qualcosa è cambiato. La San Marino Academy, di contro, sta raccogliendo meno di quanto meriterebbe e l’appuntamento con il Pennarossa potrebbe essere quello giusto per tornare in carreggiata e ricandidarsi per la post-season attualmente distante sette punti.

In ultimo, la partita forse più interessante del fine settimana. Virtus e Juvenes-Dogana si incroceranno al Federico Crescentini di Fiorentino, coltivando entrambe importanti obiettivi. Quello dei Neroverdi è alimentare un cammino impressionante, fatto di 15 vittorie in 17 partite, e farsi trovare pronti in caso di mancato successo de La Fiorita – attualmente capolista con appena un punto di vantaggio sulla squadra dell’ex Bizzotto. La Juvenes-Dogana gode altresì di ottima salute: le cinque vittorie consecutive con cui si presenterà alla sfida – infatti – sono maturate a margine di prestazioni concrete e complete. Per la Virtus un avversario da prendere con le molle, per la squadra di Amati l’opportunità di confermarsi contro una delle compagini più forti del panorama sammarinese.

Questo il programma del 18° turno di Campionato Sammarinese BKN301, integralmente trasmesso in diretta streaming gratuita su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 18. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Tre Penne Cailungo S. Savorani (Ercolani, Zaghini) – Avoni 27/01 15:00 Domagnano Folgore La Fiorita Albani (M. Savorani, Giannotti) – Luci 27/01 15:00 Fiorentino Fiorentino Tre Fiori Ilie (Cristiano, Tura) – Borriello 27/01 15:00 Montecchio Libertas Faetano Vandi (Morisco, Gallo) – Ucini 27/01 15:00 Acquaviva Domagnano Murata Hafidi (Macaddino, Righi) – Mineo 27/01 18:15 Acquaviva San Giovanni Cosmos Zani (Cordani, Lerza) – Andruccioli 28/01 15:00 Domagnano Pennarossa San Marino Academy Xhafa (Sapigni, Sgrignani) – Piccoli 28/01 15:00 Montecchio Virtus Juvenes-Dogana N. Villa (Bellavista, Notarpietro) – Albani 28/01 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa