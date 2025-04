San Marino. Campionato Sammarinese: Cosmos e La Fiorita inarrestabili, il Pennarossa ferma il Tre Penne

Il Pennarossa conquista il primo punto della stagione grazie a una solida prestazione difensiva contro il Tre Penne. Nonostante l’intraprendenza degli avversari, il Tre Penne non è riuscito a concretizzare le numerose occasioni create. Famiglietti ha avuto la prima grande chance, ma il portiere Manzaroli ha risposto presente, confermandosi decisivo per il Pennarossa. Anche Tommaso Guidi ha cercato più volte di trovare il gol per il Tre Penne, ma ogni tentativo è stato fermato da un impeccabile Renzetti. Nell’ultimo minuto di recupero, il Tre Penne aveva segnato, ma la rete è stata annullata per un fallo di mano di Barretta. Il Pennarossa, nonostante la pressione subita, ha persino avuto l’opportunità di vincere nei minuti finali, ma il tiro di Montalti è finito fuori.

Nel frattempo, La Fiorita continua la sua corsa in vetta alla classifica con una schiacciante vittoria per 7-1 contro il Faetano. Dopo un primo rischio con un’iniziativa di D’Amico, La Fiorita ha preso il controllo della partita con due gol di Vitaioli e Semprini. Ambrosini ha poi aggiunto una terza rete sfruttando un errore in uscita del Faetano. Anche se D’Amico ha accorciato le distanze con un tiro su calcio piazzato, la risposta di La Fiorita è stata implacabile. Olcese e Gasperoni, con una doppietta ciascuno, hanno chiuso il match in maniera decisa, portando la squadra a una vittoria schiacciante.

A chiudere il turno, il Cosmos ha ottenuto una netta vittoria per 4-0 contro il Cailungo. Il match è stato aperto dal gol di Fatica su calcio d’angolo. Nonostante le numerose occasioni sprecate nel secondo tempo, il Cosmos è riuscito ad allungare con Grassi, Badalassi e Ben Kacem, quest’ultimo abile nel trasformare un rigore. Il Cailungo ha avuto la possibilità di riaprire l’incontro, ma Sarti ha sprecato una buona occasione al 56′.