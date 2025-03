San Marino. l Castello di Montegiardino ha ospitato domenica il Campionato Sammarinese di Enduro organizzato dal Moto Club Titano e dal Moto Club Six Pistons.

Il Castello di Montegiardino ha ospitato domenica il Campionato Sammarinese di Enduro organizzato dal Moto Club Titano e dal Moto Club Six Pistons. Il percorso, accorciato la mattina prima della partenza per evitare disagi, ha permesso la disputa di 6 prove speciali in linea rispetto le originarie 5 previste. La prova speciale che alternava tratti di sottobosco a tratti tecnici di fettucciato, ha esaltato la guida di Lorenzo Guerra su TM che si è imposto su tutti i tratti cronometrati. In categoria agonisti Campione Sammarinese Lorenzo Guerra seguito dal veloce Marco Borbiconi e Fabrizio Muccioli. In categoria Amatori Campione Sammarinese Lorenzo Francosi. Nella stessa categoria soli 62 centesimi hanno visto prevalere Davide Bonfè su Luca Lonfernini al termine della gara. Si ringrazia la Federazione Motociclistica Sammarinese e le autorità che hanno reso possibile l’evento.

