San Marino. Campionato Sammarinese: un grande Colonna nega un meritato successo all’Under 22 contro il Domagnano

È iniziato ieri a Domagnano, contro l’omonima formazione Giallorossa, il girone di ritorno della San Marino Academy Under 22 – impegnata nel secondo Campionato Sammarinese della sua storia. Reduce da due successi in tre partite, tra cui quello esaltante col Cosmos settimana scorsa, la formazione di Cecchetti ha dominato nella ripresa senza concedere occasioni concrete agli avversari nel corso dell’intera gara. Primo tempo di studio e contratto, nel quale si segnalano due soli tentativi su palla inattiva. Il primo è per il Domagnano, con il sinistro a giro di Gregori che sfiora il montante di Casadei. Le conclusioni sballate di Buda e Amati anticipano il piazzato di Simone Santi: il talento sammarinese spedisce di un soffio oltre il palo di Colonna, che sembrava essere in traiettoria. Cinque minuti più tardi torna a provarci Santi che, colpita la barriera, vede il suo successivo tiro dalla distanza smorzato dal piede di un avversario. Prima dell’intervallo c’è da vedere la bella iniziativa di Ferraro, abile nella preparazione ma frettoloso nell’organizzare la battuta mancina.

Nella ripresa, come accennato, si gioca quasi esclusivamente nella metà campo del Domagnano con l’Academy a costruire almeno tre nitide palle gol. A partire dal ribaltamento che già al 48’ permette a Giacopetti di partire in contropiede: il contrasto con Baffoni recapita la sfera sul destro di Gasperoni che calcia di prima dal limite dell’area, trovando ben posizionato Colonna – attento nel disinnescare anche il successivo traversone di Santi. I Giallorossi battono un colpo al 61’ con l’imbucata di Ferraro per Babboni, anticipato in uscita bassa da un puntuale Casadei. Meno di due minuti più tardi, Renzi imbecca Mattia Ciacci con una punizione da centrocampo: l’incornata del centrale difensivo, che impatta perfettamente, risulta troppo centrale per scalfire Colonna. Il finale è un monologo dell’Under 22, che costruisce una splendida azione palla-a-terra al 69’; l’incombenza di concludere l’azione spetta a Santi, impegnato in una complicata trivela dai 20 metri che termina di poco alta sulla traversa. Due minuti, una punizione proprio del numero dieci diventa buona per Giacopetti, primo a fiondarsi sulla palla vagante, ma l’attaccante spedisce sopra i legni del Domagnano. La pressione dell’Academy è crescente e Nicolò Sancisi torna a provarci sugli sviluppi di un corner: liberatosi della marcatura di Baffoni, non riesce ad angolare il suo colpo di testa da breve distanza. Colonna ringrazia, inconsapevole che di lì a poco sarebbe stato chiamato all’intervento prodigioso: un lungo rinvio di Casadei è prolungato da Giacopetti per l’inserimento di Molinari, che non ci pensa troppo su e calcia da 25 metri. Conclusione tesa che costringe il portiere sammarinese del Domagnano agli straordinari per mantenere la propria rete inviolata. È l’ultima vera palla-gol dell’incontro, che nel recupero mette a referto anche un’azione individuale di Giacopetti, conclusa con un destro impreciso. Comprensibile rammarico per i giovani giocatori di Cecchetti, che avrebbero meritato di guadagnare punti e scalare la classifica, rimasta invece invariata per coloro che – coinvolte dagli anticipi di ieri – corrono per le ultime posizioni utili all’accesso in postseason.

Campionato Sammarinese 2024-25, 16. giornata | San Marino Academy-Domagnano 0-0

SAN MARINO ACADEMY

A. Casadei, Giambalvo, M. Sancisi, Renzi, Santi, Riccardi, M. Gasperoni, N. Sancisi, M. Ciacci, M. Casadei, Cervellini

A disposizione: Borasco, D’Addario, Grazioso

Allenatore: Matteo Cecchetti

DOMAGNANO

Colonna, Faetanini, Baffoni, Nanni (46’ Celli), Amati, Buda (73’ Perazzini), Fusco, Ferraro (83’ Angelini), Rattini (57’ Babboni), Gozzi, Gregori

A disposizione: Batori, Cervellini, Zafferani, Ricchi

Allenatore: Nicola Ranocchini (Rossi squalificato)

Arbitro: Davide Borriello

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Marco Avoni

Ammoniti: Nanni, Angelini, Santi