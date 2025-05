San Marino. Campionato: sul titolo della Virtus c’è il pericolo San Giovanni

A 180’ dalla fine di un emozionante Campionato Sammarinese BKN301, Virtus e La Fiorita si sfideranno a distanza per contendersi lo Scudetto 2023-24. Nella 29° – nonché penultima di stagione regolare – in programma questo fine settimana, Neroverdi e Gialloblu saranno di scena entrambe domenica alle ore 15:00. Davanti a tutti c’è sempre la squadra di Bizzotto che a Montecchio dovrà fare attenzione al pericolo San Giovanni. I Rossoneri sono in un ottimo periodo di forma grazie alle cinque vittorie consecutive e sono in cerca di punti per conquistare il settimo posto che vale l’accesso diretto ai playoff. All’andata – sotto il diluvio di Montecchio e nella prima partita del nuovo anno – furono proprio i ragazzi di Tognacci a portarsi in vantaggio con Stefano Sartini poi la doppietta di Nicola Angeli nella ripresa ha dato i tre punti ai Neroverdi. Tra i Rossoneri non sarà della partita capitan Boldrini (squalificato) mentre Bizzotto avrà tutti a disposizione. Di certo è che la Virtus ha il destino nelle proprie mani: avanti di due punti sulla Fiorita, con due vittorie i Neroverdi sarebbero campioni. Potrebbe addirittura bastarne una qualora il club di Montegiardino domenica non dovesse vincere. Ma lo scenario più clamoroso sarebbe l’arrivo a pari punti: in quel caso si disputerebbe lo spareggio in gara secca al San Marino Stadium, già calendarizzato in giovedì 25 aprile.

Se, come detto, la Virtus è attualmente favorita per il titolo, la Fiorita di Manfredini deve assolutamente vincere e sperare in un passo falso dei rivali. I Gialloblu saranno sul sintetico di Acquaviva domenica – sempre alle 15:00 – contro il Domagnano. I Giallorossi sono ormai certi dell’accesso al turno preliminare dei playoff ma con la voglia di un piazzamento migliore al termine della stagione regolare. La sfida tra La Fiorita e Domagnano sarà diretta da una terna proveniente da Malta, a chiudere lo scambio arbitrale tra il Titano e l’isola del Mediterraneo cominciato lo scorso fine settimana: Darryl Agius sarà l’arbitro, assistito da David Castillo e Vasil Vasilev (Beltrano sarà il quarto ufficiale). Non saranno inoltre della partita – perché squalificati – due pedine importanti: da una parte mancherà Aziz Niang, fresco MVP BKN301 del mese di marzo e trascinatore della Fiorita a suon di gol, mentre tra i Giallorossi non ci sarà Dario Merendino. Con una vittoria dei Gialloblu, la sfida Scudetto andrà avanti anche nella prossima ed ultima giornata di stagione regolare: La Fiorita sarà contro il Cailungo, mentre la Virtus affronterà il Tre Penne.

Altre due sfide degne di nota saranno in programma domenica. Oltre alla vetta, è sempre lotta per il fatidico settimo posto: Juvenes-Dogana e San Giovanni sono entrambe a 42 punti ma è il club del castello di Serravalle avanti per gli scontri diretti. Più staccato, ma non ancora tagliato fuori, è il Fiorentino a quota 38. La Juvenes-Dogana se la vedrà con il Cailungo, ormai fuori dai playoff e sicuro di chiudere la stagione al penultimo posto. Favorita è ovviamente la squadra di Amati reduce da due vittorie consecutive ma che dovrà fare a meno del suo uomo più in forma: è infatti squalificato Gianmaria Borghini, che segna e fa segnare, così come non sarà della partita il portiere Morelli tra i Rossoverdi. Si gioca domenica alle 15:00 a Domagnano.

La quarta sfida domenicale – sempre alle 15:00 – sarà quella tra Fiorentino e Faetano. Al “Federico Crescentini” di Fiorentino, i Rossoblu di Camillini devono assolutamente vincere per sperare ancora nel settimo posto. Discorso differente per il Faetano, di fatto escluso dai giochi di post-season.

Se ciò che conta nel finale di stagione è tutto in programma domenica, il giorno precedente ci saranno altre quattro sfide comunque interessanti. Su tutte spicca Tre Fiori-Tre Penne (Acquaviva, ore 15), altro antipasto di ciò che ci aspetta nei playoff che garantiranno un posto in Europa. Con la sconfitta di domenica scorsa, la squadra di Stefano Ceci è ormai sicura di abdicare il titolo conquistato lo scorso anno. Inoltre i Biancoazzurri sono certi di chiudere la stagione regolare al terzo posto, anche in caso di arrivo a pari punti con il Cosmos (Tre Penne avanti negli scontri diretti). Vuole puntare – almeno – al sesto posto il Tre Fiori di De Falco: attualmente i Gialloblu sono settimi a quota 53 (assieme al Murata, con i Bianconeri avanti negli scontri diretti) e vengono da due vittorie nelle ultime tre. Come per domenica, la sfida di Acquaviva sarà diretta per tre quarti da arbitri maltesi: saranno infatti David Castillo e Vasil Vasilev ad assistere Laurentiu Ilie, con Darryl Agius in qualità di quarto ufficiale. Anche qui due squalificati: Giacomo Zafferani per il Tre Penne ed il bomber Nicolò Micchi per il Tre Fiori.

Turno sulla carta agevole per il Murata che contro la San Marino Academy (Montecchio, ore 15:00) vuole difendere il sesto posto dagli attacchi del Tre Fiori. I Bianconeri di Angelini – che non sarà in panchina perché squalificato – stanno molto bene, merito delle cinque vittorie nelle ultime sei (hanno ceduto solo alla Virtus capolista). Periodo opaco invece per i Titani di Cecchetti che devono registrare quattro sconfitte di fila. Cecchetti inoltre dovrà fare a meno dello squalificato Matteo Battistini tra i pali. Anche per l’Academy il discorso playoff è ormai lontano ma Cecchetti e i suoi ragazzi vogliono chiudere nel migliore dei modi la loro prima stagione in campionato.

Sabato in campo anche Cosmos e Libertas, due tra le deluse di questa stagione: i Gialloverdi, attualmente al quarto posto, sono stati protagonisti di un’ottima cavalcata a metà stagione dopo un difficile avvio ma non hanno trovato il guizzo giusto per giocarsi il titolo. Di certo ci proveranno nei playoff a bissare l’accesso all’Europa conquistato lo scorso anno. Sperava invece di accedere almeno al turno preliminare la Libertas, tagliata invece fuori dai giochi da diverse settimane. La squadra di Sperindio è in un periodo di crisi dopo le sole due vittorie nelle ultime quattordici giornata che l’hanno relegata al terz’ultimo posto. Si gioca sempre alle 15 a Fiorentino.

A Domagnano invece saranno di scena Pennarossa e Folgore. La squadra di Lasagni è sicura del turno preliminare di playoff (le due sfide si giocheranno mercoledì 24 aprile alle 20:45 a Montecchio e Acquaviva) anche se resta da capire con quale posizione di classifica. I Biancorossi di Dolci invece chiuderanno all’ultimo posto un’annata storta ma con la voglia di rilanciarsi nella prossima stagione.

Questo, infine, il programma della 29° giornata del Campionato Sammarinese BKN301, che sarà trasmessa in diretta streaming integrale con commento in italiano su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 29. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Cosmos Libertas Piccoli (Cristiano, Tura) – Righi 13/04 15:00 Fiorentino Pennarossa Folgore Luci (Zaghini, Bellavista) – W. Villa 13/04 15:00 Domagnano Tre Fiori Tre Penne Ilie (Castillo, Vasilev) – Agius 13/04 15:00 Acquaviva San Marino Academy Murata Hafidi (M. Savorani, S. Savorani) – N. Villa 13/04 15:00 Montecchio Virtus San Giovanni Zani (Tuttifrutti, Cordani) – Andruccioli 14/04 15:00 Montecchio La Fiorita Domagnano Agius (Vasilev, Castillo) – Beltrano 14/04 15:00 Acquaviva Juvenes-Dogana Cailungo Delvecchio (Macaddino, Lerza) – Mineo 14/04 15:00 Domagnano Fiorentino Faetano Xhafa (Morisco, Sapigni) – Borriello 14/04 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa