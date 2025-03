San Marino. Campionato: Tre Penne all’ultima chiamata con la Virtus

Al via domani la 12° giornata di Campionato Sammarinese. Ormai prossimi al giro di boa, i Biancocelesti del Tre Penne vedono nella sfida alla capolista Virtus (domani, ore 18:00) forse l’ultima occasione per pensare di rimettersi in carreggiata. Missione complicata, vista l’impressionante continuità con cui tutte le squadre di vertice stanno ottenendo vittorie e soprattutto per gli 11 punti che separano la squadra di Berardi dalla vetta. Incontro delicato, che il Tre Penne affronterà senza gli squalificati sammarinesi Ceccaroli e Palazzi. Per la Virtus di Bizzotto, l’occasione di rompere gli indugi: un eventuale successo sul Tre Penne significherebbe allungare su almeno due concorrenti, dal momento che le quattro squadre che inseguono si incroceranno il prossimo weekend.

A partire da Cosmos-Tre Fiori, programmata domani a Domagnano. Girolomoni – squalificato – non potrà schierare Pini, costretto a seguire lo scontro diretto da fuori le recinzioni, come il proprio tecnico. I Gialloverdi di Lepri, per contro, sono tornati recentemente al successo dopo tre turni a secco. L’assenza per infortunio di Badalassi si è fatta sentire nelle gare con La Fiorita, Tre Penne e San Giovanni, mentre con la Folgore – settimana scorsa – il collettivo di Serravalle ha risposto alla grande anche in termini di finalizzazione. Il Murata, ancora senza portieri di ruolo, incrocerà contemporaneamente il San Giovanni allo stadio Federico Crescentini di Fiorentino. Ormai una consolidata frequentatrice dei piani alti, la squadra di Tognacci – fermato per due giornate dal giudice sportivo – intende dare continuità ai propri risultati, strabilianti al netto del passaggio a vuoto in Coppa Titano. Quattro punti con Cosmos e Tre Penne, nelle ultime due uscite, certificano il valore di una squadra ormai competitiva in ogni partita. Sul fronte opposto, un Murata che ne ha perse quattro su cinque, ma su cui grava l’incommensurabile fardello di dover schierare un giocatore di movimento a difendere la rete. Condizione che inevitabilmente influisce anche sull’approccio in campo, oltre che sui rendimenti effettivi – come si è visto in occasione dell’azione che è costata la sconfitta allo scadere con il Fiorentino.

Completa il programma del sabato la sfida di Montecchio tra Faetano e Folgore. Entrambe reduci da un’altalena di risultati, vanno alla ricerca di maggior continuità di rendimento. La squadra di Ricchiuti, dopo una partenza a rilento, ha costruito una propria identità in campo che ha permesso ai Gialloblù di risalire la china fino alla zona playoff. Il club di Falciano, invece, ha vinto solo una partita nelle ultime quattro – quella di misura contro il Murata, che in quella circostanza ha perso il suo secondo ed ultimo portiere di ruolo tesserato. A parziale giustificazione dei ragazzi di Lasagni, il calendario che ha proposto loro Virtus, Tre Penne e Cosmos. La classifica vuole comunque i Giallorossoneri a sole sei lunghezze dalla vetta, con la possibilità di limare due o tre punti su chi la precede – visti gli scontri diretti in calendario.

Quello di sabato metterà a confronto La Fiorita e Fiorentino. La squadra di Montegiardino è alla ruota della capolista Virtus, mentre il Fiorentino – due lunghezze più sotto – vuole alimentare le proprie ambizioni e mollare definitivamente l’etichetta da outsider per indossare i galloni della candidata al successo finale. Da una parte l’organizzazione collettiva de La Fiorita, imperniata su leader tecnici di livello apicale; dall’altra, l’estro e la capacità di incidere con le individualità dei propri funambolici attaccanti – su cui fa affidamento Tarini per scardinare le difese avversarie. Lo spettacolo è assicurato.

Non meno importanti, per altri obiettivi stagioni, Cailungo-San Marino Academy, Pennarossa-Juvenes-Dogana e Domagnano-Libertas. Quest’ultima chiuderà il programma del turno, essendo calendarizzata alle 18:00 di domenica. Reduce dall’avvicendamento in panchina tra Sperindio e Buda, i Granata hanno raccolto solo due punti nelle ultime cinque uscite ed intendono riprendere il filo contro il Domagnano. Sicuri assenti gli squalificati Perazzini (Domagnano, 2 turni), Ahib e Grieco (Libertas, 1). La squadra di Rossi arriva da un pareggio con il Pennarossa, in cui a rammaricarsi per la mancata vittoria sono stati gli avversari.

Quelli di Dolci vorranno rifarsi nell’incontro di Montecchio con la Juvenes-Dogana. Appaiate a quota sei punti in classifica, non possono permettersi un risultato diverso dalla vittoria. L’undicesimo posto è sette punti più su ed a questo punto della stagione è già tempo di tenere in grande considerazione graduatoria e scontri diretti. Impegno delicato che il Pennarossa affronterà senza gli squalificati Arlotti (2 giornate) e Ricci (1). Chiude il cerchio la sfida di Domagnano tra Cailungo e San Marino Academy. Gli uomini di Sarti hanno incamerato un solo punto nelle undici partite sin qui disputate e vogliono rialzare la testa con i Biancazzurrini di Cecchetti. Esito impronosticabile per una partita che potrebbe essere decisa dal singolo episodio come regalare gol a fiocchi: quel che è certo è l’importanza capitale per entrambe, che vedono nell’avversaria un’opportunità per muovere la classifica.

Questo il quadro della 12° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, con tutti gli incontri disponibili in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 12. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Cosmos Tre Fiori 07/12 Avoni (Macaddino, Morisco) – Ricciardini 15:00 Domagnano Murata San Giovanni 07/12 Mineo (S. Savorani, M. Savorani) – Vandi 15:00 Fiorentino Faetano Folgore 07/12 Luci (Cordani, Tura) – N. Villa 15:00 Montecchio Tre Penne Virtus 07/12 Ucini (Ercolani, Cristiano) – Hafidi 18:00 Montecchio Pennarossa Juvenes-Dogana 08/12 Zani (Zaghini, Lerza) – Andruccioli 15:00 Montecchio Cailungo San Marino Academy 08/12 Balzano (Giannotti, Sgrignani) – Beltrano 15:00 Domagnano La Fiorita Fiorentino 08/12 Albani (Sapigni, Gallo) – Righi 15:00 Fiorentino Domagnano Libertas 08/12 Borriello (Tuttifrutti, Bellavista) – W. Villa 18:00 Montecchio

FSGC