San Marino. Campionato, via al girone di ritorno: La Fiorita per la difesa del primato, la Virtus alla prova Tre Fiori

La regular season del Campionato Sammarinese BKN301 entra nella sua seconda metà. Il programma della giornata numero 16 lascerà, come quello della 15°, appena due gare su otto alla domenica, a fronte di un doppio impegno al tardo pomeriggio del sabato. La Fiorita, nuova capolista, ha nel mirino la Libertas per prolungare quella striscia dorata che accompagna gli uomini di Manfredini da otto turni, tutti completati con la piena posta in tasca. Anche la Libertas potrà sfruttare uno stato d’animo positivo, derivante dalla ritrovata vittoria del turno scorso a spese del Pennarossa. In questo caso, però, l’impegno sarà decisamente più probante per i Granata, chiamati a misurarsi con la prima della classe domani a Fiorentino, con fischio d’inizio fissato alle 15:00.

Persa la vetta della classifica, la Virtus cerca un immediato riscatto nel big match contro il Tre Fiori. Entrambe le squadre devono cancellare i passi falsi in cui sono incappate nel fine settimana scorso. Solo mezzo passo falso, a dir la verità, nel caso della squadra di Fiorentino, che perlomeno è riuscita ad incamerare un punto dopo essersi trovata sul parziale di 0-2 contro il Domagnano. La doppietta di Islamaj ha permesso ai Gialloblù di mantenersi in serie aperta e, soprattutto, di evitare che il Tre Penne operasse il sorpasso. Dietro, però, è tornato a premere con insistenza il Cosmos, ed è anche per questo che il Tre Fiori ha bisogno di un risultato pieno contro la compagine che fino ad una settimana fa guardava tutti dall’alto in basso. Sull’altro fronte, non c’è dubbio che la Virtus sia determinata a riprendersi quanto prima la leadership del Girone Unico, mandando se possibile anche un segnale forte al resto della compagnia. Battere una delle formazioni meglio attrezzate del torneo gioverebbe pure in questo senso agli uomini di Bizzotto. Si gioca domani alle 15:00 a Domagnano.

Come detto, domenica scorsa il Tre Penne si è preso lo scalpo più ambito. Quel 2-1 ha ridato linfa al cammino della banda biancoazzurra, che veniva da due sconfitte di fila e che spera, adesso, di aver trovato un punto di svolta. Per saperlo mister Ceci avrà bisogno di altri riscontri sul campo, ad iniziare dalla sfida di domani pomeriggio contro una Juvenes-Dogana in grande stato di forma, che per effetto delle tre vittorie di fila si è arrampicata fino all’8° posizione, ad un passo soltanto dalla Folgore. Sarà una gara tutta da seguire quella dello stadio di Acquaviva, in programma alle 15:00. Sempre alle 15:00 di domani, Faetano e Murata si incroceranno con mire di classifica differenti ma con pensieri non così dissimili. Entrambe hanno infatti qualcosa da riscattare: il Murata la sconfitta, – non così semplice da preventivare – patita contro il Fiorentino; il Faetano, un periodo di magra lungo tre turni. Quest’ultimo deve anche rispondere, in qualche modo, al sorpasso subìto ad opera della Libertas, e può comunque mantenere il mirino puntato, oltre che sui granata, anche sul Domagnano, entrambe a tiro di vittoria. Il Murata ha perso contatto dal Cosmos ma può continuare a puntare alla posizione occupata dalla squadra di Serravalle, non così distante (sono quattro le lunghezze di ritardo), mentre, dietro, Folgore e Juvenes-Dogana non rappresentano per il momento un pericolo imminente. Bianconeri e Gialloblù si sfideranno a Montecchio.

Sullo stesso campo, ma alle 18:15, il Cosmos cercherà di proseguire la sua risalita misurandosi con un Domagnano che ha dimostrato di essere un avversario da non prendere sottogamba, se è vero come è vero che la scorsa giornata era riuscito a portarsi sul doppio vantaggio nei confronti del Tre Fiori, poi in grado di limitare i danni, sì, ma in extremis. Nicola Berardi e i suoi ragazzi puntano all’ottava vittoria consecutiva, mentre i Lupi, reduci comunque da un punto prezioso, cercano un successo di prestigio per avvicinare le acque tranquille di centro classifica. L’altro match del tardo pomeriggio è quello che vedrà opposte Folgore e Cailungo. La prima può cavalcare un’importante onda emotiva derivante da un filotto di tre vittorie consecutive, che hanno permesso alla squadra giallorossonera di avvicinarsi alla parte nobile della classifica. La seconda invece ha uno stato d’animo opposto (viene da cinque sconfitte di fila) e ha bisogno di una scossa immediata per ridare corpo alla propria classifica. Non ci sarà, sulla panchina rossoverde, Denis Iencinella, sollevato dall’incarico in settimana. Si gioca ad Acquaviva.

Domenica il Fiorentino cercherà di prolungare il suo momento positivo. La squadra rossoblù viene da due vittorie consecutive: la caccia alla terza passa dal confronto di Montecchio contro il fanalino Pennarossa, ancora a secco di vittorie nel torneo. A Fiorentino, invece, ci sarà un confronto tra due squadre che puntano a cancellare un filotto negativo: di due sconfitte il San Giovanni, di quattro la San Marino Academy. Il San Giovanni giocherà anche a distanza con il Fiorentino, con il quale condivide quota 17.

Ecco il programma della 16° giornata di campionato, la prima del girone di ritorno – trasmessa integralmente e gratuitamente, in diretta, su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 16. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Libertas La Fiorita Xhafa (Ercolani, Lerza) – Delvecchio 20/01 15:00 Fiorentino Tre Penne Juvenes-Dogana Albani (Battista, Tura) – Hafidi 20/01 15:00 Acquaviva Virtus Tre Fiori Andruccioli (Macaddino, Lunardon) – Luci 20/01 15:00 Domagnano Faetano Murata Avoni (Cristiano, Zaghini) – Zani 20/01 15:00 Montecchio Domagnano Cosmos Ilie (Bellavista, Righi) – Beltrano 20/01 18:15 Montecchio Folgore Cailungo Vandi (Cordani, Morisco) – W. Villa 20/01 18:15 Acquaviva Fiorentino Pennarossa S. Savorani (Salvatori, M. Savorani) – Piccoli 21/01 15:00 Montecchio San Marino Academy San Giovanni N. Villa (Sapigni, Gallo) – Ucini 21/01 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa