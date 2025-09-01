San Marino. Campionato: Virtus avanti due volte ma La Fiorita la riprende, il big match finisce in parità

Non ha di certo deluso le attese la grande sfida che ha chiuso la prima giornata di Campionato Sammarinese. Il posticipo tra Virtus e La Fiorita termina 2-2, un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto. I Neroverdi vanno avanti due volte ma i Gialloblù resistono e riescono nella rimonta.

L’equilibrio all’Ezio Conti di Dogana rimane fino a poco dopo il quarto d’ora (16’) quando sono due nuovi acquisti – uno per parte – i protagonisti del vantaggio dei Neroverdi. Il neo–centrale gialloblù Antonio Barretta – ex Tre Penne – si allunga troppo il pallone in fase di costruzione, si avvicina come un falco Matteo Zenoni che capisce tutto e gli soffia la sfera. Poi l’ex Pennarossa punta la porta e con un morbido mancino infila Vivan per l’1-0. La Fiorita reagisce e dieci minuti più tardi va a centimetri dal pari: cross dal limite di capitan Gasperoni per Grandoni che si infila benissimo tra le maglie neroverdi poi calcia al volo, la palla però si stampa sul palo.

La Virtus non si scompone e al 31’ addirittura raddoppia: punizione di Buonocunto, il pallone resta pericolosamente in area e nella carambola c’è De Lucia che la risolve siglando il 2-0. A suonare la carica per la squadra di Ceci è sempre Grandoni che poco dopo (34’) ha una nuova chance sul cross di Cicarelli, De Lucia sembra arrivarci ma non la prende, sul secondo palo c’è proprio l’esterno sammarinese che non si aspetta l’errore dell’avversario e così non riesce a spedire la palla verso lo specchio da pochi passi. Prima del riposo ci prova anche Tommaso Guidi ma il suo destro esce troppo e va sull’esterno della rete.

Ad inizio secondo tempo (55’) è proprio l’ex Tre Penne che riaccende e riapre il big match con un gol stupendo: rimessa di Gasperoni che pesca Guidi il quale la controlla, si gira e calcia violentemente dalvertice destro dell’area trovando una traiettoria imparabile per Passaniti. La Virtus non riesce a rispondere mentre La Fiorita sembra galvanizzata dalla rete perché dieci minuti dopo (64’) rimette tutto in parità. Gasperoni serve Zaccaria in fascia che la mette rasoterra in area, arriva Matteo Vitaioli (entrato dalla panchina) di gran carriera rubando il tempo ai centrali neroverdi e bravo a firmare il 2-2.

Bizzotto e Ceci mettono mano ai cambi, cambiando soprattutto in avanti. Tra i Gialloblù entra Nappello (ex Ravenna e San Marino tra le tante) mentre nei Neroverdi ecco l’ex Aziz Niang e Gabriel Capicchioni, a testimoniare la grande qualità e rose ampie dei due organici.

Il ritmo della gara non cala neanche con il passare dei minuti, con le due squadre che tentano di vincerla: prima è Barretta che di testa va vicinissimo al vantaggio (77’) poi c’è il gran riflesso di Vivansull’incornata di De Lucia (83’). Alla fine però non arriva il guizzo vincente, così Virtus e La Fiorita cominciano con un punto a testa il loro campionato. A Dogana finisce 2-2.

Questo il quadro definitivo della prima giornata di Campionato Sammarinese:

SQUADRA SQUADRA DATA ESITO LUOGO San Giovanni Juvenes-Dogana 29/08 0-0 Acquaviva Murata Faetano 29/08 0-2 Domagnano Libertas San Marino Academy U22 29/08 1–1 Dogana Tre Penne Fiorentino 29/08 2-0 Montecchio Pennarossa Domagnano 30/08 0-4 Domagnano Cosmos Tre Fiori 30/08 0-1 Acquaviva Folgore Cailungo 30/08 3-0 Montecchio Virtus La Fiorita 31/08 2–2 Dogana