San Marino. Campionato: Virtus e La Fiorita vogliono prendere il largo 

Agenda fitta per le squadre sammarinesi che dopo il turno infrasettimanale scendono nuovamente in campo questo weekend per il 18° turno di Campionato Sammarinese.

Turno piuttosto agevole per Virtus e La Fiorita, che guidano la classifica e tentano di prendere il largo sulle inseguitrici. La capolista di Acquaviva sarà di scena domani alle 15:00 a Montecchio contro la Juvenes-Dogana. Periodo d’oro per i Neroverdi di Bizzotto: undici vittorie di fila, miglior attacco e miglior difesa. L’unica nota stonata della banda neroverde è lo squalificato Loris Tortori: il bomber è stato espulso martedì con il Domagnano e il Giudice Sportivo gli ha rifilato ben tre giornate (oltre alla Juvenes-Dogana, salterà Fiorentino e Cosmos). Non sarà della partita anche il difensore neroverde Roberto Sabato. Virtus che dunque affronta una Juvenes-Dogana proveniente dalla bella vittoria – la terza stagionale – di mercoledì con la Libertas, che li ha fatti salire al 13° posto e rilanciati in zona post-season.

La Fiorita scenderà in campo invece domenica alle 15:00 a Montecchio contro il Faetano. La squadra di Ceci, al secondo posto e sempre dietro alla Virtus di tre punti, ha i favori del pronostico: i Gialloblu vengono da quattro vittorie di fila e sono l’unica squadra ancora imbattuta nel torneo. Periodo complicato per i Gialloblu di Ricchiuti, reduci dal 5-0 con il Tre Penne in settimana e da tre sconfitte di fila.

Se Virtus e Fiorita sembrano fare un campionato a parte (lo scontro diretto sarà il 16 febbraio), dietro a Neroverdi e Gialloblu la classifica è molto corta. Al terzo posto (a dieci lunghezze dalla vetta) c’è la Folgore, imbattuta da ben sei turni. La squadra di Lasagni sarà in campo domenica alle 15:00 a Fiorentino contro il San Giovanni. Partita molto interessante quella del “Crescentini” perché i Rossoneri grazie al successo in settimana sul Fiorentino sono all’ottavo posto. Due gli squalificati: tra i Rossoneri di Tognacci non ci sarà Stefano Sartini, mentre nella Folgore assente Riccardo Turrisi.

Dal San Giovanni al citato Fiorentino, che vuole ritornare al successo dopo due stop. La squadra di Tarini, ora al quarto posto e -1 dalla Folgore, se la vedrà sabato alle 18:00 con l’Academy di Cecchetti (si gioca a Montecchio). Andamento simile quello dei Titani che come i Rossoblu non vincono da due partite. Inoltre i Biancoazzurri sono attualmente fuori dalla post-season, seppur con pochi punti (5) di ritardo dal fatidico 11 posto di proprietà del Faetano.

Dietro al Fiorentino di un solo punto ci sono i “cugini” del Tre Fiori. I Gialloblu di Girolomoni sfidano domani alle 15:00 la Libertas sul sintetico di Fiorentino. Il club di Borgo Maggiore è in un periodo complicato (non vincono dal lontano 6 ottobre) ma nel girone di andata i Granata si imposero di misura contro i Gialloblu. Il tecnico della Libertas Samuele Buda non potrà fare a meno dello squalificato Osayande (8 gol per l’attaccante granata, il migliore dei suoi).

In campo sabato anche il Cosmos di Andy Selva: il cambio di guida in casa Gialloverde non ha portato i frutti sperati (un solo punto in due gare, e a 16 punti dalla vetta) ma il roster della squadra di Serravalle è di qualità e può cambiare marcia. Sulla strada dei Gialloverdi ci sarà un Cailungo che – nonostante sia al penultimo posto – ha confezionato 7 punti nelle ultime quattro. Unico squalificato è Maggioli del Cosmos. Si gioca domani alle 15:00 al ”Ezio Conti” di Dogana.

Dietro al Cosmos, al settimo posto, c’è un ritrovato Tre Penne: esclusa la sconfitta di una settimana fa con La Fiorita, la squadra di Berardi viaggia veloce con quattro vittorie nelle ultime cinque. Avversario della squadra di Città sarà il Pennarossa: i ragazzi di Dolci sono sempre fanalino di coda del raggruppamento ma il pareggio in extremis contro la Folgore di mercoledì scorso (con il club di Falciano avanti due reti) ha dato loro un po’ di carica. La sfida tra Tre Penne e Pennarossa è in programma domenica sera alle 18:00 a Montecchio.

Come il Tre Penne, sta bene anche il Murata. La squadra di Camillini ne ha vinte due di fila (ora è in un comodo nono posto) e non vuole fermarsi. Avversario dei Bianconeri è il Domagnano. Ancora senza lo squalificato Paolo Rossi in panchina, i Giallorossi sono in piena lotta post-season (decimo posto) e devono guardarsi le spalle dalle avversarie molto vicine in classifica. La sfida si gioca a Domagnano domenica pomeriggio alle ore 15:00.

Ecco infine il quadro – con orari e campi – della 18° giornata di campionato, con le partite che saranno tutte trasmesse in diretta streaming con telecronaca integrale sulla piattaforma Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25, 18. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORARIO LUOGO Tre Fiori Libertas 25/01 Xhafa (Bellavista, Morisco) – Andruccioli 15:00 Fiorentino Cosmos Cailungo 25/01 Balzano (Salvatori, Tura) – Avoni 15:00 Dogana Juvenes-Dogana Virtus 25/01 N. Villa (S. Savorani, Ercolani) – Zani 15:00 Montecchio Fiorentino San Marino Academy 25/01 W. Villa (Tuttifrutti, Lerza) – Luci 18:00 Montecchio Domagnano Murata 26/01 Albani (Cordani, Sapigni) – Luci 15:00 Domagnano Faetano La Fiorita 26/01 Ricciarini (Cristiano, Giannotti) – Righi 15:00 Montecchio San Giovanni Folgore 26/01 Ucini (M. Savorani, Zaghini) – Mineo 15:00 Fiorentino Pennarossa Tre Penne 26/01 Delvecchio (Macaddino, Sgrignani) – Beltrano 18:00 Montecchio

