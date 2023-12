San Marino. Caos tariffe fisse e indicizzate. Sportello Consumatori e CSdL pubblicano, per una scelta consapevole, la media delle tariffe dell’ultimo anno

Con la pubblicazione odierna, sulla loro pagina Facebook, di dati dettagliati sull’andamento delle tariffe energetiche dell’ultimo anno, l’Associazione Sportello Consumatori e la CSdL stanno fornendo ai consumatori sammarinesi gli strumenti necessari per navigare nella decisione critica tra tariffe indicizzate e tariffe fisse per luce e gas. Queste informazioni sono fondamentali per i consumatori, che si trovano di fronte a una decisione importante da compiere entro il termine del 29 dicembre.

Gli utenti domestici e non domestici di San Marino sono chiamati a scegliere se passare al sistema di tariffe fisse proposto dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi (AASS) o mantenere l’attuale sistema di tariffe indicizzate. La tariffa fissa offre stabilità sui prezzi per un periodo di 12 mesi, mentre le tariffe indicizzate fluttuano in base alle dinamiche di mercato.

La decisione per l’anno prossimo, è ostacolata dal breve termine dato per la scelta, una finestra temporale che molti ritengono insufficiente per un’analisi approfondita delle proprie esigenze e opzioni. Il passaggio alla tariffa fissa richiede la presentazione di una domanda specifica all’AASS.

L’iniziativa di Sportello Consumatori e CSdL mira a colmare questo gap informativo, sottolineando l’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva in questioni di servizi pubblici essenziali permettendo ai consumatori di fare scelte più informate riguardo alle loro spese energetiche. La chiarezza e l’accessibilità di queste informazioni sono importanti in un contesto di incertezza economica e di variabilità dei mercati energetici.

Chiarezza e accessibilità che molti non hanno riscontrato nelle comunicazioni dell’AASS.

Ecco lo schema: