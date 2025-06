San Marino capitale della passione motoristica: un fine settimana tra icone e leggende su quattro ruote

La Repubblica di San Marino ha vissuto un fine settimana all’insegna della celebrazione motoristica, trasformandosi in un palcoscenico d’eccellenza per due eventi che hanno acceso la passione di residenti e visitatori. Il Primo Raduno Panda 4×4 e l’incontro delle Ferrari hanno confermato la vocazione del Titano come meta privilegiata per gli appassionati di motori, unendo la robustezza dell’icona italiana a trazione integrale al fascino inconfondibile del Cavallino Rampante.

Nella giornata di sabato 31 maggio, il cuore della passione off-road ha pulsato con il “Primo Raduno Panda 4×4”, un’iniziativa promossa da Automobili Club San Marino con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo. Decine di esemplari dell’audace utilitaria, icona di versatilità e avventura, si sono radunate al crossodromo della Baldasserona. Dopo un’escursione sui suggestivi sentieri sterrati del territorio, che ha messo in risalto le qualità “fuoristradistiche” di queste vetture, la giornata è culminata con una parata suggestiva sullo Stradone, nel cuore del centro storico, seguita da un’esposizione che ha catturato l’attenzione di un pubblico numeroso. L’evento ha saputo coniugare sapientemente l’amore per il motore con la bellezza paesaggistica e la tradizione del territorio sammarinese.

Il giorno seguente, domenica 1° giugno, il rombo inconfondibile dei motori Ferrari ha annunciato l’arrivo di oltre 70 vetture del celebre marchio, radunate grazie all’organizzazione del club Red Passion Italy di Lugo. Circa 120 appassionati, provenienti da ogni parte d’Italia e oltre, hanno animato le vie del centro storico di San Marino, per poi convergere in un’esposizione scenografica allo Stradone. Un giro panoramico guidato ha permesso ai partecipanti di apprezzare le bellezze del territorio, suggellando un legame speciale tra San Marino e l’eccellenza automobilistica italiana. L’evento ha attratto l’attenzione di numerosi curiosi e turisti, affascinati dal prestigio e dallo stile intramontabile delle creazioni di Maranello.

“La Repubblica di San Marino è un crocevia naturale per la passione motoristica, un luogo dove la storia e l’eccellenza automobilistica trovano un terreno fertile e un’accoglienza calorosa”, ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. “Eventi come questi non solo attraggono flussi turistici qualificati, ma rafforzano l’immagine del nostro Paese come polo attrattivo per manifestazioni di alto profilo, capaci di generare un significativo indotto economico e promuovere la nostra identità”.

Il successo di tali manifestazioni è un chiaro indicatore dell’attrattività del territorio e della professionalità degli organizzatori, uniti nella promozione di esperienze memorabili per gli amanti dei motori.

Comunicato Stampa – Segreteria di Stato per il Turismo