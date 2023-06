San Marino. Caso discarica Riceci. Varotti, Confcommercio Pesaro: ”La discarica fatela a Gualdicciolo dove ha sede la Cartiera”

Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Pesaro scrive. “La discarica di Riceci ci vede fermamente contrari. Questo è un territorio integro dal punto di vista ambientale, utilizzato anche dalla regione Marche per promuovere la provincia di Pesaro-Urbino e l’intera regione con Dustin Hoffman. Uno spot che ha girato in tutta Europa per far vedere quanto sono belli questo territorio e l’ambiente che hanno consentito ad artisti come Leonardo, Piero Della Francesca, Raffaello di realizzare quei paesaggi straordinari che fanno da sfondo ai loro capolavori. Un territorio dove è nato il biologico e dove c’è il distretto bio terre marchigiane che vuole valorizzare proprio queste produzioni. Proprio in questo terreno dove dovrebbe sorgere la discarica ci sono delle produzioni biologiche che andrebbero distrutte. In questa zona si produce il latte per la casciotta di Urbino Dop. La discarica voluta da Marche Multiservizi e dalla cartiera Ciacci di San Marino non deve essere realizzata in quest’area. La facciano a Gualdicciolo di San Marino, dove ha la sede la Cartiera”.

https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/varotti-no-alla-discarica-a-riceci-che-la-facciano-a-san-marino-7d891523

Su Rtv c’è una presa di posizione da parte Simone Sammaritani, amministratore delegato di Aurora Srl, società partecipata dal 60% dalla Ecoservizi, impresa del Titano che ha come azionista di riferimento l’imprenditore Ambrogio Rossini. Parlano anche Francesco Emilio Borrelli deputato del gruppo Verdi e Sinistra.

https://www.sanmarinortv.sm/news/attualita-c4/discarica-di-riceci-parla-l-ad-di-aurora-progetto-rispetta-le-leggi-e-le-regole-del-settore-circolate-fake-news-a242043