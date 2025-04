San Marino. CASO LETTERE ANONIME DI GIORGIO CELLAROSI. Parte11. La lettera anonima inviata a Sergio Stabile

Dal documento agli atti:

”Questo Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria con il provvedimento riportato in oggetto è stato incaricato di trasmettere in Tribunale tutti gli originali delle lettere anonime e delle relative buste ricevute da Stelio PAZZINI, Emanuele STOLFI (APAS), Marco SEVERINI e Dante TOCCACELI (VDS allegato n.1). In relazione ai nominativi citati il Reparto trasmette gli originali dei reperti. (…)

CORRISPONDENZA RICEVUTA DA SERGIO STABILE

Sergio STABILE, per il tramite dell’avv. Maria SELVA ha presentato denuncia in Tribunale per la ricezione di busta da corrispondenza contenente lettera manoscritta anonima. Tale denuncia ha innescato il Procedimento penale n. 359/23 RNR. Il testo della lettera anonima risulta:

“(BRIGANTE)

Sergio Stabile meglio chiamarlo (Brigante).

Siamo riusciti finalmente sapere tutto

quello che ai cominciato sul cellulare.

Siamo un gruppo di Amici ti

Abbiamo fatto chiamare da Tribunale

ma ora sta a noi a sistemarti

ti sei permesso di diffamare un

nostro Carissimo amico che vorremmo

essere tutti come lui, noi non ti

avolgeremo le Budelle del collo

ma ti succedera altro, non abbiamo

Fretta siamo giovani ora vogliamo

Sapere della canini perché a raccolto

Una ————–

_(scrittura non comprensibile in quanto in copia)”**

COMPARAZIONE DELLA MANOSCRITTURA

Il Reparto ha operato una comparazione delle buste da corrispondenza e delle manoscritture anonime citate nel presente rapporto. In allegato si trasmette il risultato dell’analisi, significando che la stessa è stata attuata ponendo in relazione le caratteristiche di identificazione (codice reperto, destinatario, dimensione e colore della busta da corrispondenza), di tipologia di scrittura, di segni distintivi (formulazione di alcune lettere “d”, “t”, “f”, “l”, “A” e “N”) e di eventuali particolarità dedotte dai testi citati in premessa, dall’ulteriore contenuto e dagli errori di scrittura (VDS allegato n.11).