San Marino. CASO LETTERE ANONIME DI GIORGIO CELLAROSI. Parte4. La lettera ricevuta da Emanuela Stolfi (APAS)

Dal documento agli atti:

”Questo Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria con il provvedimento riportato in oggetto è stato incaricato di trasmettere in Tribunale tutti gli originali delle lettere anonime e delle relative buste ricevute da Stelio PAZZINI, Emanuele STOLFI (APAS), Marco SEVERINI e Dante TOCCACELI (VDS allegato n.1). In relazione ai nominativi citati il Reparto trasmette gli originali dei reperti. (…)

Ecco la trascrizione integrale in maiuscolo del contenuto della lettera anonima ricevuta da Emanuela Stolfi (A.P.A.S.), come da immagini fornite:

“BRANCO DI SCIACALLI,

ABBIAMO GIÀ AVVERTITO LE FORZE DELL’ORDINE,

STIAMO ARRIVANDO SUL FONDO,

SIAMO STANCHI DI PULIRE E DISINFETTARE ATTORNO CASA.

TUTTE LE SETTIMANE, PER VOI CHE SIETE DEI FALLITI

GLI ANIMALI SONO DIVENTATI PERSONE,

E LE PERSONE NON VANNO PIÙ RISPETTATE COSÌ COME I NOSTRI FIGLI,

VERGOGNATEVI VI FAREMO VEDERE SE CONTINUA COSÌ, I KILLER.

SCAPERANNO FUORI E SARANNO MOLTI;

DOVETE VOI CONTROLLARE TUTTO QUESTO SCHIFO,

E NON LO STATO,

NOI I NOSTRI CANI LI FACCIAMO SPORCARE NELLA NOSTRA PROPRIETÀ, IMPARATE.

NE FAREMO SE CONTINUA COSÌ DELLE BELLE.

VI FAREMO SALTARE PER ARIA CON IL VOSTRO CAPANNO

NON ABBIAMO FRETTA.

PORCHI!!!”

reperti in argomento sono in originale e sono consistenti in una busta da corrispondenza, una lettera anonima. Gli stessi vengono trasmessi in allegato al presente rapporto contenuti nel plico contraddistinto dal n.3 (VDS allegato 4).” (…)

CONTINUA…