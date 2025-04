San Marino. CASO LETTERE ANONIME DI GIORGIO CELLAROSI. Parte5. Lettera anonima ricevuta da Maria Cristina Neri (APAS)

Dal documento agli atti:

”Questo Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria con il provvedimento riportato in oggetto è stato incaricato di trasmettere in Tribunale tutti gli originali delle lettere anonime e delle relative buste ricevute da Stelio PAZZINI, Emanuele STOLFI (APAS), Marco SEVERINI e Dante TOCCACELI (VDS allegato n.1). In relazione ai nominativi citati il Reparto trasmette gli originali dei reperti. (…)

CORRISPONDENZA RICEVUTA DA MARIA CRISTINA NERI (A.P.A.S.)

Maria Cristina NERI in data 30.10.2023 ha presentato presso la Brigata Gendarmeria di Fiorentino una denuncia (Rif. Prot. 23/G06/126) e contestualmente consegnava una busta da corrispondenza contenente una lettera anonima manoscritta indirizzata ad A.P.A.S. Il testo della lettera anonima risulta:

“SCIACALLI NON AVETE UN PO DI

VERGOGNA, VOI SIETE DALLA PARTE DEI

ANIMALI, FAMIGLIE CHE NON ARRIVANO

A FINE MESE, DISABILI, ANZIANI

CHE VIVONO SENZA NESSUN, AIUTO,

O COMPAGNIA, NEI NEGOZI SCATOLE

DI OGNI TIPO PER I POVERI GATTI-CANI.

A PASSEGGIO CON CANI, NEL BAR

A FARE COLAZIONE, ABBRACCI E BACI

VOLETE CHE LE PERSIONE SIANO

BESTIE, PERCHE’ SIETE DEI FALLITI

E CERCATE AMORE DAI ANIMALI,

MA NOI QUESTO SCANDALO NON

VE LO PERMETTIAMO, IL MONDO

DEVE MIGLIORARE CON NOI PERSONE

MA NON CON DEI SCIACALLI FALLITI

COME SIETE VOI.

VOGLIAMO CHE IL NOSTRO GOVERNO

TROVI ZONE PER I NOSTRI FIGLI e

PER AIUTARLI A FARLI CRESCERE.

MA NON COME FATE ORA A CALINTUFO

IL PRATO PISCINE PARCO, VI FAREMO

SALTARE, IL CANILE VICINO ALLE

NOSTRE CASE, VERGOGNA.

ORA DAREMO UN ALTRO SEGNALE.

ABBIAMO PARLATO CON CHI DI

DOVERE, LE TELECAMERE VE LE

DEVONO LEGARE IN TESTA A VOI

E SE QUESTO SCEMPIO NON SI

DOVESSE FERMARE, ABBIAMO

DUE CARISSIMI AMICI TUNISINI

CHE FARANNO DI TUTTO.

IL VOSTRO CAPANNO

ABBIAMO PER IL MOMENTO

4 INDICAZIONI DELLE VOSTRE

ABITAZIONI.

MA QUESTO VERRÀ’ SENZA

FRETTA.”

I reperti in argomento sono in originale e sono consistenti in una busta da corrispondenza, una lettera anonima. Gli stessi vengono trasmessi in allegato al presente rapporto contenuti nel plico contraddistinto dal n.4 (VDS allegato 5).

CONTINUA…