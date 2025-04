San Marino. CASO LETTERE ANONIME DI GIORGIO CELLAROSI. Parte7. La prima lettera inviata a Dante Toccaceli

Dal documento agli atti:

”Questo Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria con il provvedimento riportato in oggetto è stato incaricato di trasmettere in Tribunale tutti gli originali delle lettere anonime e delle relative buste ricevute da Stelio PAZZINI, Emanuele STOLFI (APAS), Marco SEVERINI e Dante TOCCACELI (VDS allegato n.1). In relazione ai nominativi citati il Reparto trasmette gli originali dei reperti. (…)

CORRISPONDENZA RICEVUTA DA DANTE TOCCACELI (1)

Dante TOCCACELI in data 06.07.2023 ha presentato denuncia presso la Brigata Gendarmeria di Fiorentino (Rif. Prot. n.23/G06/78). Il testo della lettera anonima risulta:

“Siamo Dei Cacciatori, abbiamo saputo dai

Nostri amici che li hai minacciati avendo

lasciato la macchhina vicino l’ingresso della

tua stalla,

abbiamo gia esposto nell’ufficio

di competenza della tua arroganza e

maleducazione,

dopo i dovuti accertamenti,

risulta che il tuo recinto non e ha norma,

che parcheggiando sulla sinistra, lasciando il

dovuto passaggio, il terreno non e il tuo

pertanto si puo lasciare la macchina,



pertanto come ci hanno detto non meriti

la galera, te e quella disgraziata di moglie

dobbiamo farci giustizia da soli,



pertanto alla prossima occasione

ti faremo una sorpresa

vergognati non ti dovrebbero fare

girare piu per la strada a te e quella

disgraziata che ai con te

ci vedremo

scemo!!”

I reperti in argomento sono in originale e sono consistenti in una busta da corrispondenza, contenente una lettera anonima e un pezzo di film plastico con all’interno una sfera metallica (di diametro circa 9 mm e peso di 3,83 gr) – (probabilmente un proiettile ndr).

Gli stessi vengono trasmessi in allegato al presente rapporto contenuti nel plico contraddistinto dal n.6 (VDS allegato 7).

CONTINUA