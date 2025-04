San Marino. CASO LETTERE ANONIME DI GIORGIO CELLAROSI. Parte9. La prima lettera arrivata ai suoi figli

Dal documento agli atti:

”Questo Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria con il provvedimento riportato in oggetto è stato incaricato di trasmettere in Tribunale tutti gli originali delle lettere anonime e delle relative buste ricevute da Stelio PAZZINI, Emanuele STOLFI (APAS), Marco SEVERINI e Dante TOCCACELI (VDS allegato n.1). In relazione ai nominativi citati il Reparto trasmette gli originali dei reperti. (…)

CORRISPONDENZA RICEVUTA DA FEDERICO E LUCIA CELLAROSI (1)

Famiglia Federico e Luisa in data 18.04.2022 ha presentato denuncia presso la Brigata Gendarmeria di Fiorentino (Rif. Prot. n.22/G06/25). Il testo della lettera anonima risulta:

“SAPPIAMO BENE CHE

L’AVVELENATORE DEI CANI E’ VOSTRO

PADRE (DA SEMPRE)

SIAMO STANCHI DI TEMERE CHE

OGNI VOLTA CHE PASSA X STRADA

SPARGA MORTE E SOFFERENSA …

SE E’ MALATO CURATELO

SPIEGATEGLI VOI CHE RISCHIA

GROSSO XKE’ ABBIAMO, GIURATO

DI FARGLIELA PAGARE !

SE LA GIUSTISIA NON LO FERMA.

CI PENSERA’ QUALCUN ALTRO

E LO FARA’ IN MODO BRUTAE

I MOSTRI VANNO ALLONTANATI

E PUNITI

REGOLATEVI”.

I reperti in argomento sono in originale e sono consistenti in una busta da corrispondenza, una lettera anonima. Gli stessi vengono trasmessi in allegato al presente rapporto contenuti nel plico contraddistinto dal n.8 (VDS allegato 9).

CONTINUA…