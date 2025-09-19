San Marino. CASO PEDOFILO. La stupenda dichiarazione di voto del Consigliere Gian Matteo Zeppa di Rete. Da sentire!

”Dichiarazione di voto su ODG di maggioranza su questione del molestatore di minori.
Questo Congresso di Stato è indegno semplicemente d’essere un mio personale referente, per le responsabilità oggettive.
Mano lava mano, ma cane non morde cane.
Sono davvero avvilito, e mi spiace sinceramente per i cittadini, che hanno una classe politica -me compreso- così bassa.
E’ giunto il tempo di una seria riflessione personale, perché alla fin fine mi voglio del bene.”
Il Consigliere Gian Matteo Zeppa sulla sua pagina Facebook personale.