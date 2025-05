San Marino. Caso Strada Tessite a Montegiardino. Risposta super celere del Sds Matteo Ciacci. ”ALLORA C’E’ SPERANZA” … di Marco Biagini

Con una velocità inaspettata, dopo solo due giorni, il Segretario al Territorio Matteo Ciacci risponde alla mia missiva in merito alla pericolosità di STRADA TESSITE a Montegiardino.

Potete leggere il testo qui sotto.

Permettetemi di ringraziare il Segretario, dopo un decennio di segnalazioni avevo perso la speranza.

Lo so, non si tratta di un impegno preciso, ma la richiesta di un parere tecnico rivolto all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici relativamente a possibili interventi.

Dopo un’attesa ultra decennale è già qualcosa.

Informerò la cittadinanza sui futuri sviluppi.