San Marino. Caso Titoli. Chiesta assoluzione per Fabiani, Sommella e Gianatti. Lunedì l’arringa del nuovo consigliere Luca Della Balda per la difesa Daniele Guidi?

Il processo “Caso Titoli”, alle battute finali. Per lunedì 8 luglio, dopo l’arringa finale della difesa di Daniele Guidi, attesa la sentenza di primo grado, che potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio/sera.

I difensori, nell’udienza di martedì pomeriggio, hanno intanto chiesto l’assoluzione per Mario Fabiani, Mirella Sommella ed Emilio Gianatti.

L’assoluzione per il consulente Fabiani e per l’ex vicedirettore del Cis era stata chiesta lunedì anche dalla Procura del Fisco che invece per Mirella Sommella – ex della vigilanza di di Banca Centrale e Commissario provvisorio per Asset – aveva chiesto una condanna a quattro anni e mezzo. San Marino Rtv

L’arringa per Daniele Guidi dovrebbe farla il suo avvocato, di fresca nomina, e consigliere della Repubblica di San Marino in attesa del giuramento, avv. Luca Della Balda che, nonostante l’imbarazzo della posizione, dovrebbe aver mantenuto la nomina sia nella difesa guidi che in Consiglio Grande e Generale.

