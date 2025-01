San Marino. “Caso Titoli”, oggi l’attesa decisione sull’ammissibilità di registrazioni estrate dal telefonicno di Daniele Guidi. Maria Teresa Zonzini (Bcsm) sul banco dei testimoni.

C’è attesa per l’apertura dell’ennesima udienza del “500/2017”, il cosiddetto “Caso Titoli”, prevista per le ore 14 di oggi. Infatti, salvo un nuovo rinvio della decisione, il Giudice Vico Valentini si pronuncerà sull’ammissione o meno di un fascicolo che l’Avv. Filippo Cocco, legale di parte civile, ha presentato un paio di udienze fa e che conterrebbe una o più registrazioni audio o video di colloqui “riservati” fra Daniele Guidi, Marino Grandoni e Francesco Confuorti (leggi qui).

In pratica, secondo quanto trapelato da fonti italiane (sul Titano il fascicolo è coperto da segreto finchè non ci sarà la pronuncia del Giudice sull’ammissibilità agli atti del “500/2017”) la Magistratura romana che indagava sul “caso Mascherine” cinesi, avrebbe sequestrato in telefono cellulare a Daniele Guidi e, all’interno di questo, sarebbero state trovate alcune registrazioni audio o audio-video… Fra queste, figurerebbe oltre un’ora di registrazione di un incontro fra lo stesso Guidi, il socio di Banca Cis Marino Grandoni e il finanziere lucano Francesco Confuorti.

Una registrazione, è trapelato dalle stesse indiscrezioni “italiane”, che sarebbe stata fatta dal Dg di Banca Cis, apparentemente nella consapevolezza di Grandoni ma all’insaputa di Confuorti.

Attesa anche per la prevista testimonianza di Maria Teresa Zonzini, funzionario di Banca Centrale di San Marino, all’epoca dei fatti affrontati in questo procedimento, fra cui la vicenda dei “titoli Demeter” e la -secondo due sentenze amministrative- illegittima liquidazione di Asset Bank, operativamente ad affiancare Roberto Moretti durante il suo interim alla Direzione Generale di Bcsm.

Enrico Lazzari