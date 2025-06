San Marino. CDLS sul valore della donazione di sangue: “Un gesto prezioso e accessibile a tutti”

San Marino 13 giugno 2025 – Il 14 giugno è la Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue, promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, per ricordare il valore di un gesto semplice ma che può salvare una vita.

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi intende celebrare questo gesto di amore, solidarietà e altruismo. E lo fa attraverso la testimonianza di uno degli infermieri dell’Ospedale di Stato

“All’interno del Blocco Operatorio, dove lavoro come infermiere strumentista – racconta Luca Guerra -, siamo impegnati in interventi di chirurgia d’urgenza, emergenza e di elezione. In molti casi, per garantire la sicurezza del paziente, è fondamentale avere a disposizione sacche di sangue pronte per l’eventuale trasfusione. La disponibilità di emocomponenti è parte integrante della qualità e tempestività delle cure”.

Il giovane sammarinese è anche donatore: “Conosco il valore concreto di un gesto semplice come la donazione di sangue. È un atto di responsabilità e generosità che permette al sistema sanitario di rispondere con efficacia ai bisogni di chi affronta un intervento chirurgico, un trattamento oncologico, un parto complesso o anche una condizione clinica cronica”.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ogni 14 giugno, rappresenta un’occasione importante “per ringraziare chi dona e per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sull’importanza di mantenere costante e adeguata la disponibilità di sangue”.

Con la donazione si può fare davvero la differenza per la CDLS, offrendo un supporto concreto a tante persone che, in momenti particolari della loro vita, possono contare sulla generosità di chi ha scelto di donare.

Sindacato e addetti ai lavori invitano a diffondere la cultura della donazione e a riflettere su quanto, questo gesto, sia prezioso e accessibile a molti.

CDLS