San Marino celebra i valori UNESCO: tre giorni di arte, storia e pace dal 5 al 7 luglio

Incontri, mostre, musica e videomapping per onorare il Patrimonio dell’Umanità, la Memoria del Mondo e l’Educazione alla Pace

San Marino si prepara a vivere un fine settimana speciale all’insegna della cultura, della memoria e del dialogo. Dal 5 al 7 luglio 2025, la Repubblica ospiterà “Munus, Memoria e Pace”, una tre giorni ricca di eventi per celebrare tre prestigiosi riconoscimenti UNESCO:

Il 17° anniversario dell’iscrizione del Centro Storico, Borgo Maggiore e Monte Titano nella Lista del Patrimonio Mondiale (7 luglio 2008)

L’inserimento del manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel registro Memoria del Mondo

L’adozione della recente Raccomandazione UNESCO sull’Educazione alla Pace, ai Diritti Umani e allo Sviluppo Sostenibile

Un programma ricco tra storia, arte e partecipazione

La manifestazione prenderà il via sabato 5 luglio, con l’inaugurazione dello “Spazio del silenzio” presso la Porta della Rupe, seguita dalla mostra collettiva “Sogni Liberi” presso l’Università di San Marino. Nel pomeriggio spazio a letture per bambini, concerti e performance sportive in Piazza Sant’Agata, per culminare in serata con il suggestivo videomapping “Munus & Memoria Mundi” proiettato sul Palazzo Pubblico.

Domenica 6 luglio sarà la volta del “Cantiere Aperto” alla Chiesa di San Pietro, della San Marino Heritage Run e di nuove proiezioni serali in Piazza della Libertà. Proseguono anche la mostra “Sogni Liberi” e le attività del Museo Pinacoteca di San Francesco.

Lunedì 7 luglio, ingresso gratuito ai musei e ai monumenti statali, attività ludiche per bambini al Parco Don Elviro, e una cerimonia d’eccezione: l’inaugurazione della mostra sul manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis”, alla presenza della Prof.ssa Stefania Giannini, Vicedirettrice Generale UNESCO per l’Educazione.

La giornata si chiuderà con un programma serale che include l’esibizione degli Sbandieratori, videoproiezioni per la pace, concerto della Banda Militare e la rassegna cinematografica con il film di Paola Cortellesi “C’è Ancora Domani” in Piazza Grande a Borgo Maggiore.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Un’occasione unica per celebrare il valore universale della cultura, della memoria e della pace, coinvolgendo cittadini, famiglie e soprattutto le nuove generazioni.