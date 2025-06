San Marino celebra la Giornata Internazionale dello Yoga

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri informano la cittadinanza che, nell’ambito della Giornata Internazionale dello Yoga, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014, San Marino celebrerà l’ottava edizione di tale ricorrenza il prossimo venerdì 13 giugno, presso la Cava dei Balestrieri (San Marino Città), alle 17.30.

L’annuale evento è organizzato dall’Ambasciata dell’India in Italia e a San Marino, in stretta collaborazione con l’Ambasciata di San Marino in Italia e con il Dipartimento Affari Esteri, con il Patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per lo Sport, per l’Istruzione e Cultura e per il Turismo, e realizzato in raccordo con il Centro Sociale di Dogana.

La Giornata celebrativa, che per il 2025 ha come tema “Yoga for one Earth, one Health”, sarà introdotta da interventi istituzionali e guidata dagli insegnanti di yoga del Centro Tai Chi Rei (Serena Orioli), del Centro Nikoniko (Daniela Pezzi), Yoga&Zen (Francesco Giorgi), Shanghai of Joy (Davide Devadas) e dalla Casa dello Yoga (Barbara Chiari). Presente all’evento sarà anche il Maestro indiano Pradeep Bathi, che fornirà valore aggiunto alla pratica dello yoga guidando i presenti in esercizi legati anche alla respirazione e alla meditazione.

Gli Insegnanti si alterneranno per eseguire il protocollo comune dello yoga, come stabilito dalle Nazioni Unite e assisteranno i praticanti di questa antica disciplina indiana, riconosciuta in tutto il mondo per i suoi benefici psico-fisici.

In contemporanea, come già avvenuto nella precedente edizione, verrà dedicata attenzione particolare anche ai più piccoli attraverso la pratica dello Yoga dedicata ai bambini.

Come conclusione dell’evento, a titolo gratuito e aperto a tutti i partecipanti, si terrà un brindisi e un piccolo buffet.

Per chi fosse interessato a partecipare, si consiglia di munirsi di apposito tappetino e bottiglietta d’acqua.

Si segnala che in caso di maltempo l’evento si terrà presso la palestra della Scuola Elementare “La Quercia” di Murata, sita in Via Erviano 34, Murata.

San Marino, 10 giugno 2025/1724 d.f.R.