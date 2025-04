San Marino celebra Superman: in arrivo il francobollo ufficiale dedicato all’iconico supereroe

Il mondo dei fumetti incontra la filatelia con una nuova, attesissima emissione speciale firmata Poste San Marino S.p.A.: arriva il francobollo ufficiale dedicato a Superman, il primo supereroe dell’universo DC Comics.

Il tributo, realizzato in collaborazione con Warner Bros. Discovery, sarà disponibile dal 17 giugno 2025, in occasione dell’uscita del nuovo film “Superman” diretto da James Gunn, atteso nei cinema italiani il 9 luglio 2025. Il progetto nasce per celebrare l’86° anniversario dalla prima apparizione dell’Uomo d’Acciaio, avvenuta il 18 aprile 1938 nelle pagine dello storico Action Comics #1, evento ricordato ogni anno nel Superman Day.

Il francobollo – proposto in un foglietto da 2 valori da 2,45 euro ciascuno, in tiratura limitata a 20.000 esemplari – ritrae Superman con le immagini ufficiali tratte dal prossimo film DC, con tutti gli elementi iconici che lo hanno reso immortale: il celebre simbolo con la “S”, i colori vivaci del costume, lo sguardo fiero del difensore di Metropolis.

Una fusione tra filatelia e cultura pop internazionale, che trasforma un semplice oggetto postale in un cimelio da collezione per appassionati, filatelisti e fan del supereroe.

Dove acquistarlo:

Il francobollo sarà in vendita dal 17 giugno 2025 presso lo Shop di Poste San Marino S.p.A., in Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città, e sul sito ufficiale www.poste.sm.

Un piccolo pezzo di carta… per un grande omaggio al supereroe che ha fatto la storia.