Parte stasera la tanto attesa Festa di Chiesanuova, un evento che animerà il borgo per tutto il weekend con spettacoli, musica e intrattenimento per grandi e bambini.

Il programma prevede:

Venerdì 6 giugno: concerto dei Note Folli

Sabato 7 giugno: Commedia Dialettale

Domenica 8 giugno: Orchestra Davide Salvi

Tutte le sere saranno attivi stand gastronomici con specialità locali e gonfiabili per i più piccoli, per garantire momenti di svago e convivialità per tutta la famiglia.