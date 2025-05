San Marino, chiuso con tre assoluzioni il processo sul caso Promovacanze

Il Tribunale Unico di San Marino ha assolto Daniele Guidi, Maria Stefania Lazzari e Andrea Tommasi al termine del processo legato all’operazione Promovacanze, che ruotava attorno alla cessione del villaggio turistico Kelibia Beach in Tunisia. I tre imputati erano accusati, a vario titolo, di amministrazione infedele, riciclaggio e emissione di fatture per operazioni inesistenti. I fatti risalivano al 2017 e riguardavano l’attività dell’allora BancaCis. Il giudice ha stabilito che “il fatto non sussiste”, ponendo fine al procedimento con una piena assoluzione per tutti.