San Marino. ”Chomolungma, storia di due titani”: il libro che celebra l’impresa dei fratelli Pazzaglia sull’Everest

La presentazione ha visto una partecipazione entusiasta, con una sala gremita di appassionati e sostenitori. Roberto Pazzaglia ha condiviso aneddoti emozionanti, ricordando come, durante la scalata, fosse dato per disperso: “Mi davano tutti per morto, l’unico a non saperlo ero io”.

Il libro offre una narrazione dettagliata dell’impresa, arricchita dai diari di viaggio originali dei due fratelli e dalle riflessioni dell’autore. La prefazione di Tania Casadei sottolinea l’importanza del percorso intrapreso, evidenziando come il mancato raggiungimento della vetta da parte di Antonio non rappresenti un fallimento, ma una parte integrante del viaggio e della crescita personale. Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto alla Fondazione Centro Anch’io, dimostrando come questa iniziativa unisca sport, cultura e solidarietà.

La serata ha visto la partecipazione del Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci, che ha elogiato il coraggio e la determinazione dei fratelli Pazzaglia, definendoli un esempio per l’intera comunità sammarinese. La storia dei fratelli Pazzaglia continua a ispirare, ricordando a tutti noi che, con dedizione e passione, anche le sfide più ardue possono essere affrontate e superate