San Marino Città e Pyeongchang: una giornata di amicizia, dialogo e visioni condivise

Il 2 luglio 2025 la Città di San Marino ha accolto con grande onore la

delegazione ufficiale della Contea di Pyeongchang, guidata dal Sindaco

Sim Jae-Kook. Una giornata intensa e significativa, che ha consolidato

un’amicizia nata nel 2023 con la firma del Patto di Amicizia tra le due

comunità, e rafforzata dalla visita istituzionale sammarinese in Corea

del gennaio 2024.

La mattinata si è aperta con una visita guidata nel cuore del centro

storico di San Marino, patrimonio dell’Umanità UNESCO, durante la quale

gli ospiti coreani hanno potuto scoprire le meraviglie architettoniche,

culturali e paesaggistiche del nostro territorio. La delegazione ha

mostrato grande interesse e apprezzamento per la storia millenaria della

Repubblica, per la sua struttura urbanistica unica e per l’equilibrio

tra tradizione e modernità che la caratterizza.

A seguire, presso la Casa del Castello, si è tenuto l’incontro ufficiale

tra le due delegazioni. Il Capitano di Castello, Alberto Simoncini, ha

rivolto parole di sincero benvenuto, sottolineando il significato

profondo di questo scambio e ricordando come, pur essendo distanti

geograficamente, San Marino e Pyeongchang si rivelino sorprendentemente

affini per valori, visione e spirito. Ha poi ribadito la volontà di

rafforzare il legame tra le due comunità attraverso un dialogo concreto

e costruttivo, orientato alla realizzazione di progetti condivisi.

Nel corso del colloquio istituzionale sono stati affrontati numerosi

temi di interesse comune, tra cui la promozione del turismo culturale,

lo sviluppo di sinergie nel campo dell’artigianato e dei prodotti

locali, la realizzazione di iniziative culturali congiunte e lo scambio

di esperienze in ambito giovanile, educativo e sportivo. Particolare

attenzione è stata dedicata anche al tema della mobilità sostenibile:

San Marino ha offerto la propria esperienza nella gestione della funivia

urbana come modello di integrazione tra infrastruttura moderna,

paesaggio e tutela del patrimonio culturale — un esempio che potrebbe

rivelarsi utile per i progetti futuri di Pyeongchang.

Lo scambio di doni simbolici e il tono cordiale e collaborativo

dell’incontro hanno testimoniato un’amicizia autentica e destinata a

durare nel tempo. Il Sindaco Sim Jae-Kook ha espresso profonda

ammirazione per San Marino, richiamando l’analogia tra le due comunità,

entrambe situate a circa 700 metri di altitudine, e ha sottolineato come

la valorizzazione del turismo e delle tradizioni locali rappresenti un

terreno fertile per collaborazioni future.

Al termine della giornata, entrambe le delegazioni hanno rinnovato il

desiderio di trasformare il Patto di Amicizia in un cammino concreto,

fatto di progetti reali, continuità nei rapporti e obiettivi comuni.

“La Giunta di Castello è pronta a lavorare insieme a Pyeongchang con

spirito di collaborazione, trasparenza ed entusiasmo” – ha dichiarato il

Capitano di Castello Alberto Simoncini – “Da questo incontro nasce non

solo una prospettiva di scambio tra due comunità, ma anche un esempio di

come il dialogo tra territori possa generare valore, crescita e

condivisione per tutti.”

Giunta di Castello della Città di San Marino