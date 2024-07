San Marino. Coalizione Pdcs e Alleanza Riformista. Presentato ufficialmente il logo ed il nome: si chiamerà DEMOCRAZIA E LIBERTA’

Questa mattina, è stata ufficializzata la partnership tra il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (Pdcs) e Alleanza Riformista, annunciando una collaborazione volta a plasmare il futuro politico della Repubblica.

L’obiettivo principale della coalizione è stato delineato durante la presentazione, focalizzandosi sull’importanza dell’attuazione dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. Questo, insieme a temi chiave come la sanità, lo sviluppo sostenibile e il sostegno alle famiglie e ai meno abbienti, costituirà il nucleo del programma condiviso.

Le dichiarazioni dei rappresentanti della coalizione hanno evidenziato l’impegno a lavorare per il bene del paese, in continuità con le azioni politiche degli anni precedenti. La ricostruzione di un tessuto sociale logorato è stata citata come una delle priorità, insieme alla promozione dello sviluppo economico e alla sostenibilità delle famiglie.

La coalizione intende rafforzare il sistema bancario e sanitario del paese, oltre a concentrarsi sul sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

Inoltre, è stata sottolineata l’importanza di coinvolgere attivamente i giovani nella politica, come indicato dalla significativa presenza di giovani nelle liste della coalizione.

Il segretario del Pdcs, Gian Carlo Venturini, ha espresso gratitudine per il consolidamento del rapporto con Alleanza Riformista nel tempo, sottolineando la centralità dei valori di democrazia e libertà nella coalizione.

La coalizione si presenta come un fronte unito e determinato, pronto a guidare San Marino verso un futuro di crescita e prosperità, ponendo al centro l’impegno per il benessere di tutti i cittadini e la solidità delle istituzioni democratiche.