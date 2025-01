San Marino. Codice della strada: ecco le modifiche in vigore da oggi

Ritiro della patente per chi guida al cellulare, perfezionamento delle sanzioni per infrazioni legate alla velocità

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni ha presentato oggi in Conferenza stampa le modifiche al Codice della Strada entrate in vigore alla mezzanotte di oggi con il Decreto 52 del 15 marzo scorso.

Il decreto disciplina i “Parcheggi Rosa” riservati alle donne in gravidanza ed ai neogenitori e i relativi contrassegni (con l’allegato D), norma la circolazione e la precedenza nelle rotatorie (lato destro per uscire alla prima uscita, lato sinistro per proseguire nella rotonda fino a spostarsi a destra in prossimità dell’uscita interessata) e aggiunge prescrizioni relative ai divieti di sosta ovvero vietando la sosta nei “Parcheggi Rosa”, in prossimità degli idranti e nelle aree riservate alle auto elettriche.

Viene regolata e consentita la possibilità di trasporto di un passeggero per guidatori con più di 16 anni su veicoli omologati.

Le sanzioni per infrazioni legate alla velocità vengono così perfezionate:

– sino a 10 km/h 1° categoria

– sino a 35 km/h 2° categoria

– sino a 60 km/h 3° categoria

– oltre i 60 km/h 3° categoria raddoppiata fino al massimo.

Per chi guida senza assicurazione viene introdotto l’art.60bis che porta da penale ad amministrativa l’eventuale pena, ma aumenta la sanzione e prevede il ritiro della carta di circolazione e confisca per i veicoli senza assicurazione.

Previsto il ritiro della patente da 20 giorni a 3 mesi per chi utilizza manualmente apparecchi telefonici mentre si trova alla guida.

San Marino, 18 marzo 2024/1723 d.F.R.