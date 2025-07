San Marino, collaborazione rafforzata tra USL e UIL: incontro tra Busignani e il nuovo coordinatore Bertaccini

Prosegue la storica alleanza sindacale tra l’Unione Sammarinese dei Lavoratori e la UIL Emilia Romagna. Venerdì scorso, il Segretario Generale dell’Unione Sammarinese dei Lavoratori (USL), Francesca Busignani, ha incontrato Michele Bertaccini, da poco nominato nuovo Coordinatore Territoriale della UIL Emilia Romagna. L’incontro, come riferito dalla USL in una nota ufficiale diffusa oggi, si inserisce nel solco di una collaborazione consolidata da quasi vent’anni e fondata su una doppia affiliazione non solo formale, ma caratterizzata da una “proficua collaborazione”.

L’alleanza tra USL e UIL, spiega il comunicato, si conferma oggi più che mai fondamentale per affrontare le difficoltà che colpiscono il mondo del lavoro. Tra le problematiche evidenziate figurano il fenomeno del lavoro povero, il blocco dei redditi, l’inflazione e le speculazioni economiche, senza dimenticare le sfide poste dall’innovazione e dai cambiamenti nel mercato del lavoro.

“Con la UIL c’è un confronto costante, e sono certa che con Michele faremo grandi cose – ha dichiarato Francesca Busignani – ciò aiuterà ad ampliare le tutele, i servizi, la visione e la condivisione”.

Durante l’incontro di venerdì, i due rappresentanti sindacali hanno discusso della necessità di fornire risposte concrete ai lavoratori, sempre più in difficoltà e bisognosi di sostegno e certezze. L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare la rete di protezione dei diritti acquisiti, puntando al contempo alla conquista di nuovi diritti e a una migliore conciliazione tra vita lavorativa e tempo libero.

Anche Michele Bertaccini ha sottolineato l’importanza del rapporto con l’USL: “La UIL di Rimini continua e rilancia il buon lavoro con USL. Positivo il confronto avuto con l’amica Francesca, diverse sinergie e tante sfide per il futuro che sono certo ci vedrà insieme in prima linea per dipendenti e pensionati”.

L’USL ha infine rivolto i propri auguri di buon lavoro al nuovo Coordinatore Territoriale della UIL Emilia Romagna, ringraziando anche Giuseppina Morolli, che ha passato il testimone a Bertaccini, per l’impegno condiviso nelle battaglie sindacali.

L’incontro segna un nuovo passo nella continuità di una cooperazione sindacale che intende rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni.