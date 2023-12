San Marino. Collaborazione Strategica tra DIHAD e CEMEC per Rafforzare le Iniziative Umanitarie nella Regione Euro-Mediterranea”

La DIHAD Sustainable Humanitarian Organisation, sotto la guida di S.E. Amb. Dr. Abdulsalam Al Madani, ha stretto una partnership strategica con il CEMEC – European Centre for Disaster Medicine, presieduto dal Prof. Roberto Mugavero. Questa collaborazione, formalizzata attraverso la firma di un Memorandum of Understanding, mira a rafforzare le iniziative umanitarie nella regione Euro-Mediterranea.

Il principale obiettivo dell’accordo è di contribuire al miglioramento a lungo termine della regione, affrontando le sfide poste dai disastri naturali e salvaguardando la salute pubblica. Questo attraverso la diffusione di conoscenze specialistiche sulla gestione dei disastri e la protezione della salute.

Le attività chiave di questa partnership includono la pianificazione coordinata di eventi, la condivisione di informazioni, lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti, e il supporto reciproco per le rispettive attività. L’intenzione è quella di unire le competenze e le risorse per aiutare le comunità a fronteggiare crisi, disastri e calamità naturali in modo più efficace.

La DIHAD è globalmente riconosciuta per il suo impegno nel campo umanitario, coordinando eventi influenti come la Dubai International Humanitarian Aid & Development (DIHAD) Conference. La sua missione è incentrata sull’assistenza alle persone colpite da disastri, sul rafforzamento della loro resilienza e sulla promozione dell’uguaglianza.