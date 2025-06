San Marino. Colpo notturno alla filiale della sede centrale di Faetano della Banca di San Marino. Modalità identiche a quelle di Gualdicciolo.

È successo ancora. Questa volta a Faetano, presso la filiale della sede centrale della Banca di San Marino. Le dinamiche, però, sono le stesse già viste a Gualdicciolo: rapidità, precisione e nessuna traccia dei responsabili. Il colpo è avvenuto alle ore 3 di questa notte. Quando la vigilanza è arrivata, era già tutto stato asportato.

Il danno è ancora in fase di quantificazione, ma le modalità del furto non lasciano dubbi: si tratta di un’azione altamente professionale. L’intervento è stato fulmineo, dimostrando che i responsabili sapevano esattamente dove colpire e come agire.

Non è la prima volta che la Banca di San Marino viene presa di mira: la filiale di Gualdicciolo, tempo fa, fu teatro di un altro furto spettacolare, con l’esplosione del bancomat e gravi danni alla struttura. Ignoto per ora l’importo asportato.

Ora si attende il lavoro degli inquirenti, che stanno ricostruendo la dinamica e cercando di risalire agli autori. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi tecnici e nelle prossime ore dovrebbe arrivare un comunicato stampa ufficiale.

Marco Severini