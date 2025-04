San Marino. Combattuta sfida tra Tre Penne e Juvenes Dogana: la spunta la squadra di Città

Dopo la rimonta della squadra di Serravalle firmata Cevoli e Tumidei, nei minuti finali arrivano le reti di Dormi e Cuomo. La squadra di Fabbri termina 11esima, mercoledì i preliminari dei playoff.

SERRAVALLE (RSM), domenica 27 aprile 2025 – Finisce con un undicesimo posto e un playoff tutto da scrivere: l’ultima giornata di regular season per la Juvenes Dogana dice 4-2 a favore del Tre Penne, al termine di una partita molto combattuta, disputata nel pomeriggio di sabato 26 aprile, e decisa soltanto nei minuti finali. Per la squadra di Serravalle, il cui unico obiettivo possibile prematch era tentare di insediare il Faetano, decimo con un solo punto di vantaggio, in porta gioca Battistini con Gentilini che resta in panchina e lascia spazio al collega. Fischio di inizio a Montecchio e le due squadre si studiano fin da subito, cercando di trovare il più possibile varchi per inserirsi. All’8′ D’Addario non riesce ad arrivare lanciato in area e Battistini blocca la palla. La prima occasione per gli uomini di Fabbri è al 13′ con Tani, la cui conclusione con il mancino finisce fuori. Al 15′ viene assegnato un calcio di rigore per il Tre Penne perché Battistini abbatte Cuomo in area, lanciato da Giovagnoli. Al 16′ batte Guidi e segna, sebbene Battistini per poco non ci arriva. Al 19′ il portiere della Juvenes Dogana si riscatta su Guidi, parandogli una conclusione insidiosa al termine di un’azione personale. Traglia prova due azioni di attacco: prima al 30′ mettendo in mezzo un pallone per Colonna che non ci arriva, poi al 30′ con un tiro che però è un passaggio per il portiere del Tre Penne. La squadra di Città al 37′ si rende pericolosa con Cuomo, il cui tiro è rimpallato da Valentini, e al 39′ la Juvenes Dogana si mangia un’occasione grandissima: tiro di Bakalyar sul palo e sulla ribattuta conclusione di Cevoli che colpisce la traversa.

Si arriva dunque alla ripresa con il super tiro di Scarponi deviato da Battistini in tuffo al 52′, segue al 55′ una doppia conclusione della Juvenes Dogana di Colonna e Bakalyar, in entrambe le occasioni è Di Giuli a respingere.

Il ritmo è intenso ma niente si muove fin quando Gaiani al 70′, servito da Magrotti, realizza un eurogol con un tiro di mancini, potente e preciso, da fuori area. Al 73′ Battistini, in due tempi, salva la propria porta da una conclusione di Cuomo. Al 77′ la Juvenes Dogana accorcia le distanza con Cevoli: il capitano, lanciato da Colonna, prende il pallone sul filo del fuorigioco, per poi segnare. Al 78′ Kamara ci prova tirando alto, poi all’85’ Colonna crossa al centro e Cevoli ci prova di testa. Pochi secondi dopo arriva il pareggio della Juvenes Dogana: asse Colonna – Valentini – Tumidei, quest’ultimo va in rete. Minuti incandescenti quelli del finale: Di Giuli blocca un cross da lontano tentato da Traglia, poi il Tre Penne mette il turbo e in un paio di minuti risolve la partita. All’88’ segna Dormi, con un tiro da lontano, all’89’ è Cuomo che fa tutto da solo, tiene la palla evitando Pedini e andando a rete. Finisce così, senza recupero, e con l’esordio in campionato del portiere Ronci. Mercoledì 31 aprile si volta pagina con il turno preliminare dei playoff.

Il tabellino dell’incontro

Tre Penne – Juvenes Dogana

Tre Penne: Di Giuli, D’Addario, Gaiani, Magrotti, Guidi (46′ Dormi), Scarponi, Lombardi (76′ Zafferani), Giovagnoli, Mazzucco, Kamara, Cuomo. A disposizione Migani, Palazzi, Pieri, Ceccaroli, Ricciardo, Vandi, Amati. All. Farotti

Juvenes Dogana: Battistini (81′ Ronci), Arradi (46′ Mazzavillani), Cevoli, Pedini, Tani, Bakalyar, Lisi, Pasolini (65′ Tumidei), Colonna, Valentini, Traglia. A disposizione Gentilini. All. Fabbri

Arbitro: Borriello (assistenti Gallo e Morisco, quarto uomo Ilie)

Reti: 16′ Guidi (rigore), 70′ Gaiani, 77′ Cevoli, 85′ Tumidei, 88′ Dormi, 89′ Cuomo