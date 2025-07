SAN MARINO COMICS – FESTIVAL DELLA CULTURA POP

29-30-31 AGOSTO 2025

REPUBBLICA DI SAN MARINO

INGRESSO GRATUITO

Tutte le novità dell’edizione 2025

Il mondo delle fiabe torna a colorare

il centro storico della Serenissima

Tra i grandi ospiti Giorgio Vanni, Mauro Repetto, Livia De Simone e Giuseppe Pedersoli, figlio del grande Bud Spencer

Repubblica di San Marino, 31 luglio 2025 – San Marino si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale e pop italiano: San Marino Comics, in programma dal 29 al 31 agosto, organizzato dall’Ass. San Marino Comics e LEG Live Emotion Group, un festival che, giunto alla sua dodicesima edizione, sceglie di rinnovarsi e sperimentare, con una visione sempre più armonica e integrata con la cornice unica del centro storico della Repubblica. Il festival sarà realizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, Segreteria di Stato per l’Industria, Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Segreteria di Stato per la Sanità e della Giunta di Castello di San Marino e con la collaborazione dell’Ufficio Turismo.

Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto il centro storico di San Marino invaso da appassionati, artisti, cosplayers e famiglie, quest’anno la Repubblica si immergerà nel meraviglioso mondo delle fiabe. Il claim scelto è “WHISPER – Sussurro”, un invito a perdersi – e ritrovarsi – nel cuore pulsante delle fiabe: Whisper, il sussurro che guida il cammino tra luci e ombre, tra incanto e inquietudine. Ispirato alle celebri storie dei fratelli Grimm, questo viaggio fiabesco trasformerà l’intero festival in un regno incantato, in cui personaggi come Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Cenerentola e Raperonzolo prenderanno vita attraverso scenografie immersive, animazioni dal vivo ed esperienze interattive pensate per ogni età. Il “sussurro” è il filo invisibile che attraversa ogni racconto, il silenzio misterioso del bosco, il bisbiglio di Hansel e Gretel persi tra gli alberi, la dolcezza sospesa del bacio che risveglia Biancaneve. È un’eco di emozioni che unisce i bambini agli adulti, parlando di paura e speranza, di coraggio e meraviglia. Il tema esplora la doppia anima delle fiabe, quella luminosa e quella più oscura, offrendo al pubblico un’esperienza profonda e coinvolgente: ogni fiaba è, in fondo, uno specchio che riflette ciò che siamo, ciò che temiamo e ciò che sogniamo di diventare.

L’autrice del manifesto è Livia De Simone, talentuosa illustratrice e visual artist che collabora con grandi editori italiani e internazionali come Giunti, Fanucci, DZ Edizioni, e aziende del settore creativo come Cubicle Seven e Beyond Worlds, che vanta di aver firmato una delle nuove copertine della celebre saga La Ruota del Tempo di Robert Jordan.

Entusiasta per questa dodicesima edizione il Segretario di Stato per il Turismo On. Federico Pedini Amati:

“San Marino Comics è garanzia di successo da molti anni. Riempie le contrade e le strutture ricettive sammarinesi grazie all’ interesse che generano nel pubblico iniziative di questo tipo e a un’organizzazione appassionata ed impeccabile. Riteniamo che l’attenzione che San Marino Comics riceve ormai da molti anni sia frutto di un insieme di fattori fra i quali l’alto livello dell’organizzazione, gli ospiti, l’offerta di spettacoli ed eventi e, non ultimo, la location unica rappresentata dal centro storico della Repubblica di San Marino, patrimonio dell’umanità UNESCO”.

Come Paolo Gualdi di LEG Live Emotion Group, Presidente e Direttore Artistico del festival spiega, capita che un evento maturo come San Marino Comics senta l’esigenza di cambiare, magari stupendo il proprio pubblico ripagandone la fiducia:

“Quest’anno abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento dell’evento che porterà il festival ad armonizzarsi sempre più con il bellissimo territorio che lo ospita, grazie ai nuovi allestimenti e alle nuove aree pensate per lasciare un ricordo indelebile nei cuori dei visitatori. Questa nuova visione nasce da esperienze progettuali e lavorative che ho potuto sviluppare insieme a LEG – Live Emotion Group su tutto il territorio italiano e che ho messo a servizio del sistema per creare un unico gruppo di lavoro congiunto che oramai è diventato una seconda famiglia. Questo perché a volte la magia delle fiabe si rivela anche nella vita di tutti i giorni e il sussurro che attraversa i boschi incantati accarezza il cuore di grandi e piccoli e unisce mistero e meraviglia. È un filo invisibile che ci lega, che intreccia ricordi, emozioni e sogni. Ed è lì, in quel soffio lieve ma potente, che nasce la vera magia”.

Brivido e mistero conquisteranno Piazza Sant’Agata e il Teatro Titano con la Horror Plaza, tra atmosfere cupe e coinvolgenti esperienze immersive, con un ricco programma di attività: il suggestivo Percorso Famiglia Addams, lo spettacolare Strabizarre Horror Circus e l’adrenalinica Zombie Zone di Jumpscare con attori e performer pronti a far vivere al pubblico momenti di puro terrore e divertimento. Un viaggio tra paura, mistero e immaginazione che promette grandi emozioni. Sempre a proposito del mondo dell’immaginario, il Cantone della Funivia sarà la location che ospiterà steampunk, gothic e vampiri, dando vita a un’esperienza immersiva all’insegna del mistero, dell’estetica rétro e del fascino oscuro; un viaggio tra atmosfere vittoriane, suggestioni gotiche e presenze leggendarie. A Palazzo del Turismo invece, sarà possibile ammirare l’esposizione di opere realizzate con i LEGO® con la possibilità di sbizzarrirsi a costruire e giocare con i mattoncini più famosi del mondo, in quello che si può definire un vero paradiso per gli appassionati e i curiosi del genere. L’Aula Magna dell’Università ospiterà la Gaming Zone, con l’inconfondibile tocco di Play – Festival del Gioco, il più grande evento ludico d’Italia dedicato ai board games. Spazio alle ultime tendenze del mondo nerd e ai gadgets più in voga con lo spazio espositivo In Via Eugippo e Cava dei Balestrieri, in cui è doveroso segnalare la massiccia presenza delle Associazioni che hanno deciso di aderire e partecipare con grande entusiasmo a questa edizione di San Marino Comics: Acme-Addams Family, Strabizarre, The Jumpscare, Creativa Eventi, Cat School, Florence Knights, Swu-Star Wars Universe, Bud e Terence Cosplay, Vampire Lab by Lisa Lambertini, The Heroes Cosproject, Ghost4fun, Carretto delle Favole, Uss Titano, Area Lego, Ludo Labo. Questa location costituirà anche il luogo ideale per una pausa relax grazie a una ricca e variegata Area Food. Alla Galleria della Cassa di Risparmio & Giardino dei Liburni altro ampio spazio espositivo da non perdere, così come l’Area Self, consacrata all’universo dell’Autoproduzione, e 4Game Retrogames, che insieme offriranno al pubblico un mix coinvolgente di creatività indipendente, fumetti originali, giochi d’autore e un tuffo nostalgico nel mondo dei videogame vintage.

Lo sviluppo più significativo di questa edizione è la trasformazione della Mostra Mercato, con la sua Cittadella delle Meraviglie, che troverete nel Parcheggio 6 (Piazzale Cava Antica) e i suoi mille tesori e leccornie: tra curiosità nascoste, sapori dal mondo e un nuovo palco dedicato all’intrattenimento con talk, spettacoli, contest a tema fumetto, esibizioni e momenti coinvolgenti pensati per un pubblico trasversale. Proprio su questo palco si terranno gli incontri del sempre molto ricco e variegato programma della Movie Zone, a cura di Andrea Bedeschi, che pone l’attenzione sul mondo del cinema, delle serie tv e della crossmedialità. Fra gli ospiti che saranno presenti Giuseppe Pedersoli, figlio del grande Bud Spencer, produttore e ideatore di tante serie televisive per Rai, Mediaset e Sky, scrittore di sceneggiature per il cinema e tv con successi come “Extralarge”, “Detective Extralarge”, “Noi siamo angeli” e “Piedone la Serie”, che regalerà al pubblico il ricordo e l’eredità artistica del padre. Giovanni Verna, sviluppatore del videogioco “Bud Spencer & Terence Hill – Slaps & Beans”; dal mondo del doppiaggio Lorenzo Scattorin, voce di Joel Miller di “The Last of Us” e Fabrizio Mazzotta, storica voce legata alla serie animata de “I Puffi” e alle serie di Hanna & Barbera, ma anche a numerosi cartoni animati giapponesi (“Goldrake”, “Pollon”, “Inuyasha”, solo per citarne alcuni). Sullo stesso palco si terranno anche gli incontri a cura di Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria, vera e propria istituzione del mondo nerd, con tante attività interattive tra cinema, fumetto, illustrazione e cultura pop a 360°, con un focus speciale sui supereroi, in particolare il nuovo “Superman” di James Gunn e “I Fantastici 4 – Gli Inizi” di Matt Shakman. Grande attenzione anche al mondo dei Manga, con una serie di approfondimenti curati da Michele Mari, dedicati alle migliori novità in arrivo dal Giappone. Non mancherà uno spazio importante per il fumetto e l’illustrazione, grazie alla presenza di tre grandi artisti: Nico Picone, direttamente dal mondo Disney, Livia De Simone, autrice del manifesto ufficiale, ed Enrico Simonato, protagonisti di workshop, live drawing e sfide creative che faranno rivivere la magia del foglio bianco che prende vita. Il programma sarà, come sempre, ricco e interconnesso, proprio come il mondo pop contemporaneo.

Grazie a un legame sempre più forte con il territorio, nasce inoltre una nuova Area Esport all’Ex pattinaggio, dedicata al motomondiale “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”, nella quale gli appassionati delle due ruote e dei videogames potranno immergersi da protagonisti nella loro passione.

Per i fan del mondo dei Ghostbusters, arrivano in Contrada Santa Croce i Ghost4Fun, ovvero gli Acchiappafantasmi, un incredibile gruppo di Costuming che farà divertire grandi e piccini attraverso giochi e animazione, realizzando anche foto e video ricordo; insieme a loro si potranno toccare con mano alcuni degli oggetti di scena, ricreati a regola d’arte, appartenenti alla loro fantastica collezione, per sentirsi per qualche minuto dei veri Ghostbusters. In Via Donna Felicissima tanti sapori e profumi da gustare nell’Area Food, mentre presso l’Aula Magna della Scuola Superiore, troverete la simpatia e la professionalità di Alle Tattoo, con il quale l’arte sulla pelle incontra la creatività di un grande artista.

Sul Main Stage troveremo l’immancabile K-Pop Contest a cura di K-pop Showtime che farà battere i cuori con tutta l’energia della dance coreana, mentre il mondo cosplay si presenta in una veste rinnovata e coinvolgente, pronta a stupire e a coinvolgere il pubblico con nuove formule, sorprese e tanta creatività. Ma le novità non finiscono certo qui, con un programma che promette scintille e una venue che sarà teatro delle attesissime esibizioni serali con grandi ospiti: il 29 agosto Mauro Repetto, cofondatore degli 883 e icona della musica anni ’90, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo singolo “DJ Sole”, che sarà intervistato dai giornalisti Fabrizio Basso di SKY Tg24 e Paolo Giordano de Il Giornale; il 30 agosto Giorgio Vanni, pronto a far ballare il pubblico con le sigle che hanno segnato intere generazioni; il 31 agosto la band celtic metal piemontese dei Valkanorr che proporrà le sue melodie originali e rivisiterà brani della tradizione medievale, celtica e occitana, sfoderando antichi strumenti da battaglia, fendendo l’aria con note di cornamusa e facendo tremare la terra al rombo dei tamburi. Ma la maturità del festival si riflette anche nella capacità di dare vita a nuovi format artistici, come quello inedito che vedrà protagonisti DJ-V di Radio Bruno e la celebre cosplayer Letizia Livornese, in scena il 29 agosto con uno spettacolo tutto da scoprire.

Tra le novità dell’edizione 2025 anche un nuovo orario prolungato: venerdì e sabato dalle 15:00 alle 24:00 e domenica dalle 10:00 alle 20:00.

A San Marino Comics saranno presenti esponenti di spicco della stampa nazionale: il giornalista musicale Fabrizio Basso di SKY Tg24 e il giornalista e critico musicale Paolo Giordano de Il Giornale. Di prestigio anche i media partner di San Marino Comics: San Marino Rtv, Supersix, Iunior Tv e Radio Gamma.

Il conto alla rovescia è cominciato: il sussurro delle fiabe sta per farsi sentire tra le torri del Titano.

ORARI FESTIVAL:

Venerdì e sabato dalle 15:00 alle 24:00

Domenica dalle 10:00 alle 20:00

