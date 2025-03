San Marino. Comitato Fair Play in Assemblea Generale EFPM

Si è svolta nella giornata di Lunedì 27 maggio 2024 in collegamento on line da Bruxelles (Belgio) l’annuale Assemblea Generale dei Comitati Nazionali Fair Play aderenti e riconosciuti da European Fair Play Movement (EFPM) alla presenza del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP).

La ricca agenda all’ordine del giorno prevedeva diversi argomenti in discussione, tra cui gli adempimenti statutari previsti, ma particolarmente sono stati presentate alcune iniziative per la celebrazione del 30° anniversario di fondazione di EFPM. E’ stato annunciato che il Premio Fair Play for Peace 2024 sarà conferito all’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati a Filippo Grandi durante la Giornata Mondiale Fair Play di Bruxelles; inoltre sono stati anche presentati i prossimi appuntamenti istituzionali di EFPM che coinvolgeranno i Comitati Nazionali Fair Play: Congresso europeo 17-18 dicembre 2024 Università di Louvain-La-Neuve,Belgio; Congresso europeo e Assemblea Generale Elettiva EFPM nel mese di maggio 2025 Accademia Olimpica Ellenica nell’antica Olimpia, Grecia ed altre attività molto interessanti.

Nel corso dei lavori assembleari sono intervenuti il Presidente EFPM Philippe Housiaux, il Segretario Generale EFPM Ioannis Psilopoulos, il Tesoriere Katarina Raczova, i Membri Onorari EEFPM per i rispettivi ambiti di competenza.

Intanto sul fronte interno il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play sta programmando i vari aspetti organizzativi della “ 7° edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in agenda a San Marino il prossimo 7 settembre 2024 con importanti novità.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP