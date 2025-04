San Marino. COMITATO INTERNAZIONALE FAIR PLAY FESTEGGIA 60 ANNI

Il Comitato Internazionale Fair Play (CIFP) nasce 60 anni fa per promuovere i Principi del FAIR PLAY nello Sport: competizione leale, rispetto, amicizia, spirito di squadra, uguaglianza e sport senza doping. Il FAIR PLAY onora coloro che rispettano le regole scritte e non scritte dello sport, che includono integrità, solidarietà, tolleranza, cura, eccellenza e gioia e che danno l’Esempio agli altri, dentro e fuori dal campo.

Nella ricorrenza del 60° anniversario di fondazione di CIFP, avvenuta il 5 dicembre 1963 al Circolo Interallato di Parigi si svolgeva la riunione costitutiva del “ Comitato Internazionale Provvisorio di Organizzazione dei Trofei del Fair Play Pierre de Coubertin.”

I rappresentanti di UNESCO, A.I.P.S., C.I.E.P.S., F.I.B.A., F.I.F.A., Lotta e Rugby elessero il Direttivo Provvisorio composto da Jean Borotra (Francia,Presidente) per il C.I.E.P.S., da Sir Stanley Rous (Gran Bretagna,Vice Presidente) per la F.I.F.A., da William Johnes (Gran Bretagna,Vice Presidente) per la F.I.B.A. e Jacques Ferran (Francia,Segretario) per l’A.I.P.S.. Il Comitato in seguito assunse il nome di Comitato Internazionale Fair Play (CIFP) soltanto nel 1973.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) desidera unirsi ai festeggiamenti nella ricorrenza del 60° anno di fondazione di CIFP presieduto dall’ungherese Dott. Jeno Kamuti.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP