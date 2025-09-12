San Marino. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play: Settimana Europea dello Sport dal 23 al 30 settembre 2025

Torna per il decimo anno #BeActive grande evento internazionale lanciato dalla Commissione Europea che celebra la ” VITA ATTIVA ” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si unisce alla Settimana Europea (EWoS 2025) per sostenere e promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini dell’Unione Europea e non solo.