    • San Marino. Comitato referendario ”I CAPIFAMIGLIA”. Il 1° settembre a Palazzo Pubblico si discuterà l’ammissibilità del referendum contro l’Associazione UE

    Si comunica che in data 18/08/2025 è stato notificato il decreto che fissa l’udienza pubblica per discutere l’ammissibilità del nostro referendum il giorno 1 settembre 2025 alle ore 14.00 presso il Palazzo del Governo.

    L’udienza sarà presieduta dal Collegio dei Garanti e per i Capifamiglia sarà presente il Presidente Sig. Faetanini assistito dall’avvocato del comitato.

    Essendo una seduta pubblica è aperta a tutti, per questo motivo, si invita tutti i sostenitori della nostra iniziativa a presenziare per mostrare il proprio supporto.

    Comitato I CAPIFAMIGLIA – comunicato stampa

