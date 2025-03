San Marino. Comites e Attiva-Mente insieme per obiettivi comuni

Mercoledì scorso una delegazione del Comites San Marino rappresentata dal Presidente Alessandro Amadei, dalla vicepresidente Barbara Righetti e dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi è stata ospite di Attiva-Mente, associazione di volontariato da sempre impegnata nel promuovere l’inclusione sociale, l’accessibilità e il sostegno per le persone con disabilità e le loro famiglie. Ad accogliere i rappresentanti degli italiani all’estero presso la sede dell’associazione a Gualdicciolo, il Presidente di Attiva-Mente Mirko Tomassoni, il Membro del Direttivo Barbara Mazza, il Segretario Gabriella Rossi ed il Sindaco Revisore Marina Tomassoni (foto). Le due associazioni sono legate dal filo rosso dei valori dell’accoglienza, della solidarietà, dell’equità, delle pari opportunità e della tutela dei diritti civili che sono il fondamento dell’ordinamento giuridico e della convivenza sociale. “Perché senza solidarietà non esiste vera comunità” ha dichiarato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei – evocando quello spazio naturale, dove l’essere umano nei vari contesti, come la scuola, il rione, il luogo di lavoro e qualsiasi altro punto di aggregazione diviene protagonista, nonostante i suoi limiti e le sue fragilità ed indipendentemente dal censo, dalla provenienza etnica, religiosa e culturale, dall’orientamento sessuale e dall’appartenenza di genere. In questo modo la comunità assurge a forum del dialogo, dello scambio di idee, del confronto e della partecipazione attiva che valorizza le diversità e che offre alla persona la possibilità di esplicarsi nella propria irripetibile concretezza e peculiarità, in quanto ognuno è diverso da qualsiasi altra persona antropologicamente e culturalmente definita, ma affine ad ogni altra persona per dignità umana. A San Marino, nonostante i tanti progressi compiuti, permangono ancora sfide importanti da affrontare ed il cammino verso l’inclusione è ancora lungo ed accidentato e spesso ostacolato da barriere culturali costruite su pregiudizi, rappresentazioni distorte e stereotipi anacronistici che determinano ancor oggi forme di discriminazione e di diseguaglianza sociale. È fondamentale quindi continuare a lavorare per promuovere una cultura del rispetto del prossimo e per garantire che ogni persona possa godere pienamente dei propri diritti civili. Da qui l’impegno del Comites San Marino ed Attiva-Mente – come ricordato dal Presidente Mirko Tommasoni – di creare una rete solidale tra associazioni ed un fronte comune contro ogni forma di intolleranza ed emarginazione sociale, sperimentando progetti all’avanguardia e condividendo una strategia comune per il futuro.

