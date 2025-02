San Marino. Comites: solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

La scorsa settimana la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha attaccato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, definendo “invenzioni blasfeme” le parole pronunciate dal Capo dello Stato in un discorso all’Università di Marsiglia, con cui il Presidente ha evidenziato alcune similitudini tra l’aggressione russa all’Ucraina e il progetto del Terzo Reich di dominazione dell’Europa.

“Gli insulti al Presidente della Repubblica offendono l’intera nazione italiana che il Capo dello Stato rappresenta ed al quale il Comites San Marino esprime la piena solidarietà, rinnovandogli la stima, la vicinanza e la gratitudine per avere sempre sostenuto con fermezza la condanna dell’aggressione perpetrata ai danni dell’Ucraina”, commenta il Presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei. “Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è custode dei valori della Repubblica e della Costituzione ed è conosciuto da tutti come un autorevole uomo di pace, pertanto la comunità democratica non può che riconoscersi pienamente nella sua azione e nelle sue parole pronunciate in occasione della Cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore honoris causa dall’Università di Aix-Marseille. Occorre tenere alta la guardia”, conclude Amadei, “contro i pericoli che minacciano i valori fondanti dell’Unione Europea, ovvero la pace, la democrazia, l’uguaglianza e la cooperazione tra i popoli”.

Il Presidente del Comites San Marino

Alessandro Amadei