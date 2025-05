San Marino. Commedie dialettali a Serravalle nell’Auditorium Little Tony

Due interessanti appuntamenti dedicati alle Commedie Dialettali, che intende valorizzare l’importante valenza del teatro amatoriale, quale mezzo per conservare e rinvigorire la tradizione sammarinese e romagnola, attraverso il recupero della lingua e della cultura dialettale. Gli spettacoli sono inoltre un’occasione di sana ricreazione per tutti, dai più maturi ai più giovani. E’ prevista anche una commedia sempre comica in lingua italiana.

Il primo appuntamento è per sabato 8 febbraio ore 21 con la Compagnia Dialettale JARMIDIED di Rimini con la commedia “UN AMOR FURA AD STASON”, tre atti comici di Maurizio Antolini, nell’Auditorium Little Tony Di Serravalle (RSM).

Mentre il secondo appuntamento è per sabato 1 marzo ore 21 con la Compagnia Dialettale LA BELARIOESA di Bellaria con la commedia “UN GNE’ PIO’AL DONI D’UNA VOLTA” tre atti comici di Mario Bassi, nell’Auditorium Little Tony Di Serravalle (RSM).

Segnaliamo anche la programmazione per sabato 22 febbraio ore 21 con la Compagnia Dialettale LE GIRAFFE di Rimini della commedia in lingua italiana “AGENZIA MATRIMONIALE”, tre atti scritti dal sammarinese Stefano Palmucci, una pièce divertentissima e vincitrice di diversi concorsi lungo tutto lo Stivale, si terrà sempre nell’Auditorium Little Tony Di Serravalle (RSM).

Promosse da: Giunta di Castello di Serravalle e Centro sociale S. Andrea

Per informazioni e prenotazioni: 337 1010902 – csandrea@alice.sm

Prenotazioni telefonica dal 31 gennaio.

intero di € 12 (dodici) – ridotto di € 10 (dieci)

———————————————————————

Commedia “UN AMOR FURA AD STASON”, tre atti di Maurizio Antolini.

Trama. Bruno Sergetti autodidatta dalle innate capacità imprenditoriali, vive nel benessere per i proventi dell’azienda fondata in gioventù. Ma I tempi cambiano e l’anziano industriale trova difficoltà a rapportarsi con le nuove tecnologie e questo mette in crisi il rapporto con la figlia Lucia. Ma chi porta scompiglio nel menage famigliare è Giulia, da oltre quarant’anni domestica della famiglia Sergetti, che si innamora di un fantomatico uomo misterioso…

Commedia “UN GNE’ PIO’AL DONI D’UNA VOLTA”

Trama. L’azione si svolge all’inizio degli anni ottanta. Il ruolo dell’uomo come capo famiglia indiscusso comincia a vacillare. Quando in una famiglia l’uomo perde autorità e viene criticato e ignorato, le situazioni cambiano, si complicano e i problemi aumentano, perché in effetti le donne non sono più quelle che ubbidivano silenziosamente ed erano in un certo senso, sottomesse al volere dell’uomo, no… non ci sono proprio più le donne d’una volta. Questa situazione dà il via ad una storia divertente ed appassionante, con una spensierata visione e divertimento assicurato.

Commedia “AGENZIA MATRIMONIALE”, tre atti di Stefano Palmucci,

Trama. La vicenda narra i una famiglia nella quale Lieto è single alla ricerca dell’anima gemella e la suocera del fratello è in cerca di una badante. Entrambi si rivolgono alla stessa agenzia per trovare uno la moglie e l’altro la badante. In un crescendo i sotterfugi, bugie ed equivoci la commedia si dipana attraverso divertenti personaggi ed esilaranti dialoghi.