San Marino. Commissione Bilancio e Finanze 16.11.23. Alessandro Rossi: ”Fondo Saudita. Metodo usato dal Governo preoccupante”

Alessandro Rossi, Gruppo misto: ”Volevo portare all’attenzione dell’Aula alcuni elementi, il primo relativo alla metodologia utilizzata dal Congresso per richiedere un finanziamento al Fondo saudita. E’ abbastanza preoccupante quanto accaduto, mi riferisco alla dimensione pubblica data a un’attività non ancora conclusa e i cui contorni non sono definiti, con tutte le difficoltà nel gestirla. A ciò si aggiunge anche la reazione della popolazione che si è trovata l’altro giorno le ruspe a Torraccia per l’ampliamento dell’aviosuperficie. Tutto ciò dimostra quale sia la capacità del Congresso nel gestire trattative complesse- che potrebbero anche essere utili- ma, se gestite male, sono solo perdite reputazionali per il Paese. E in caso di risposta positiva di questa trattativa, emerge che c’è la possibilità di questo finanziamento su un progetto… e si scopre che però il nostro paese non ha nessun progetto approvato con uno studio di fattibilità. Allora si va a ritirare fuori dal cilindro lo studio svolto qualche anno fa dal Congresso sullAviosuperfice di Torraccia e sul quale possiamo richiedere l’interessamento e il finanziamento da parte del Fondo saudita. I fatti gravi dono due: l’incapacità di gestione- che sfiora il ridicolo e arriva al drammatico- di trattative complesse rispetto una possibile opportunità per il Paese. E si deve capire come recuperare questa situazione, così come cercare di impostare queste attività con team capaci a gestirle. Dall’altro, come politica, dobbiamo riflettere tutti sul fatto che non abbiamo neanche un progetto e non sappiamo cosa scegliere. Nel momento in cui si verifica una opportunità, come classe politica non abbiamo una visione e un progetto su cui investire. L’aviosuperficie è la soluzione? La necessità di un collegamento veloce al nostro paese è sicuramente una necessità, ma vi si può sopperire con alternative, guardando all’aeroporto Fellini per esempio. Auspico il Congresso silenzi per lo meno le attività pubbliche su quanto sta avvenendo su Torraccia e invito a cambiare modalità politiche” (…)

Fonte Dire