San Marino. Commissione Bilancio e Finanze 16.11.23. Matteo Ciacci, Libera: ”NPL, documentazione arrivata all’ultimo momento. Ci è arrivata la pappa pronta! è questo il modo di lavorare?”

Matteo Ciacci, Libera: ”Alla luce della documentazione pervenuta e visto l’Odg della Commissione, ci ritroviamo tutta una serie di materiale tecnico e particolarmente importante da dover approfondire e abbiamo già tutto predisposto: riferimenti a un decreto legge e si parla di lettere che avrei piacere di guardare con maggiore dettaglio e abbiamo persino la bozza di predisposizione di una deliberazione del progetto che dovremo andare a votare. Io capisco tutto, ma su un progetto così strategico per il Paese- perché parliamo di una mole di Npl importante- credo, Segretario, che un minino di ragionamento preliminare vada fatto. Vorrei proprio sapere come si pensa di andare avanti con i lavori. Siamo con una documentazione arrivata all’ultimo e non vedo la serenità per portare a casa un progetto su cui noi forze opposizione non ci siamo mai espressi in maniera contraria. Oggi ci aspettavamo degli approfondimenti, invece ci troviamo la ‘pappa pronta’, è questo il modo di lavorare? Spero davvero ci possa essere davvero un altro modo, perché dovremo votare e non su degli spiccioli, Spero sia quest’Aula il luogo in cui si possa operare per arrivare all’operazione più vantaggiosa possibile per il sistema finanziario e per lo Stato. Metodo da rivedere: mi appello alla maggioranza, così noi non ci stiamo. ”