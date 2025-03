San Marino. Commissione CSD ONU: Impegno per promuovere una società inclusiva e rispettosa della dignità di tutti

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità,

celebrata il 3 dicembre, la Commissione Sammarinese per l’Attuazione

della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con

Disabilità rinnova il suo impegno per promuovere una società inclusiva e

rispettosa della dignità di tutti.

Quest’anno, il tema scelto dalle Nazioni Unite, “Amplificare la

leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e

sostenibile”, sottolinea l’importanza della partecipazione attiva delle

persone con disabilità in ogni settore della società. La Giornata non è

solo un momento di celebrazione, ma un richiamo collettivo all’azione

per garantire che la disabilità non sia vista come un ostacolo, ma come

una risorsa per una società più equa.

L’approvazione della legge 10 marzo 2015 n. 28 ha dotato San Marino di

un quadro normativo fondamentale, mentre la ratifica della Convenzione

ONU ha segnato un passo decisivo nel riconoscimento dei diritti delle

persone con disabilità. Il Piano d’Azione Triennale, che promuove

iniziative per una vita indipendente, l’inclusione scolastica e

lavorativa, e la piena accessibilità degli spazi pubblici, rappresenta

la base su cui costruire politiche concrete.

In particolare, il concetto di vita indipendente è centrale per

garantire alle persone con disabilità il diritto di vivere come chiunque

altro, facendo proprie le scelte quotidiane senza limitazioni imposte.

La vita indipendente non è solo un obiettivo, ma una condizione

necessaria affinché ogni persona possa autodeterminarsi, prendere

decisioni riguardanti la propria vita e gestire in modo autonomo il

proprio futuro. Superare l’assistenzialismo e costruire opportunità che

rispettino le specifiche esigenze di ogni individuo è il passo

fondamentale per rendere tangibile questo diritto.

La Commissione invita tutte le istituzioni, le associazioni e la società

civile a collaborare per attuare questi obiettivi, garantendo che ogni

persona con disabilità possa esercitare il diritto

all’autodeterminazione e vivere indipendentemente, contribuendo

attivamente al progresso del Paese.

Concludiamo con un pensiero di Alda Merini: “Il grado di libertà di un

uomo si misura dall’intensità dei suoi sogni”. Rinnoviamo il nostro

impegno per un mondo dove tutti possano sognare e realizzare la propria

libertà.