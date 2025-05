San Marino. Commissione Esteri del 10 aprile 2024. Il giallo della circolare applicativa emanata dagli Esteri relativa alle residenze fiscali non domiciliate (RFND)

Andrea Zafferani (Rf): Anche io chiedo dei chiarimenti sul tema delle residenze elettive. La circolare sembra mandare in soffitta la mediazione e il fatto che le residenze non domiciliate potessero essere date solo agli alberghi ai cinque stelle, ora addirittura si dice che possono essere strutture ad uso residenziale, questo mi lascia il dubbio. Chi è che valuta se le abitazioni sono di fascia alta? Abbiamo bisogno di un’integrazione del Catasto? Non è questo che chiedeva la norma, non era previsto tale allargamento.

Nicola Renzi (Rf): Anche io ho letto la circolare. Non può essere questo il modo in cui noi gestiamo una situazione così delicata. Non possiamo comportarci così prima delle elezioni. Si era trovato un accordo sul fatto che gli hotel dei residenti fiscali fossero le strutture alberghiere cinque stelle. Sono arrabbiato per questa cosa perchè mi sento preso in giro. Non è così che si fanno le cose. La circolare c’è e adesso ogni forza politica dirà che cosa ne pensa. Oramai il progetto c’è, la battaglia l’abbiamo fatta, io non metto nel programma abolizione immediata delle residenze fiscali non domiciliate. Le cose vanno fatte con correttezza, non con gli escamotage.