San Marino. Commissione per le riforme istituzionali … di Emilio Della Balda

La delusione fu enorme. Non solo per me e tanti altri compagni, ma anche per il gruppo di cittadini che si organizzò nel Movimento Libertà Statutarie dando vita ad una campagna politica per le riforme che sfociò nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese di cui alla legge 8 luglio 1974 n.59.