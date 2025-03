SAN MARINO. COMUNICATO ATTIVITA’ ECONOMICHE

Buongiorno, facendo seguito alla comunicazione del 14/05/2024 in merito all’aggiornamento dei moduli relativi alla “dichiarazione di soggetto idoneo” pubblicati sull’applicativo OPEC sezione “moduli e documenti”, si precisa che trattasi di mero aggiornamento di modulistica già presente sul nostro applicativo ed utilizzata dagli utenti trasversalmente per tutte le pratiche amministrative di compentenza dell’Ufficio Attività Economiche.

Per quanto riguarda le dichiarazioni autenticate necessarie per l’iscrizione nel Registro delle Società, si precisa che la modulistica già allegata alla Circolare n. 1/2023 e concordata con l’Ordine degli Avvocati e Notai, rimane ugualmente valida ed utilizzabile in alternativa alla nuova modulistica predisposta da questo Ufficio. Si rammenta che la Circolare 1/2023 e la relativa modulistica è pubblicata su OPEC “sezione Circolari Ufficio”.