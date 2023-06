San Marino. Comunicato di AWS – Associazione Wrestling San Marino – ”La scalata del Titano del 1° luglio 2023”

TIFOSI TITANICI: Lo spettacolo di wrestling AWS “Onore d’Oriente” è andato in scena A PORTILE DI MODENA lasciando tutti senza fiato, regalando enfasi ed adrenalina in abbondanza. Preparatevi a immergervi in un’epica e straordinaria narrazione mentre vi riassumiamo questo evento indimenticabile.

Primo Match: TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA THUNDER – Giant Warrior vs Gabriel Grip vs Conte McStevenson

Il match è iniziato con grande impeto, dove il coraggioso Conte si è confrontato senza paura con il gigante del wrestling, Giant Warrior, cercando di non farsi ingannare dai loschi giochi di Gabriel Grip.

Tuttavia, è stata la forza titanica di Giant Warrior a prevalere, conquistando la vittoria e mantenendo il titolo di campione.

Secondo Match: “ZAR”, l’Imperatore Russo vs il “dio del wrestling” ShOCK

Il wrestler sovietico, fedele al suo personaggio, ha provocato il pubblico prima del match, addirittura bevendo vodka tra i tifosi e deridendo il suo avversario. Lo scontro tra questi due formidabili contendenti è stato un duello solido e di grande valore, dove entrambi hanno dato il massimo di sé. Alla fine, è stato il “dio del wrestling” ShOCK ad emergere vittorioso.

Ed è giunto il momento del Main Event:

Il Campione Nazionale, Ape Atomica, fa il suo ingresso sul ring, tenendo in mano il microfono. Ape parla del suo regno e di cosa rappresenta per lui quella cintura, ma soprattutto delle scelte nella vita. Ci sono scelte e occasioni che bisogna cogliere al volo, non solo come Ape Atomica, ma come l’uomo dietro al personaggio. Ricorda tutti i sacrifici compiuti lungo il cammino. Tuttavia, certe occasioni arrivano e vanno colte.

E così, IL TITOLO NAZIONALE DEL TITANO DIVIENE VACANTE.

MA NON FINISCE QUI: IL TITOLO VERRÀ RIASSEGNATO DURANTE UNA SCALATA DEL TITANO, AL PROSSIMO EVENTO IL PRIMO LUGLIO – “SCONTRO FRONTALE” – una scalata del Titano che si svolgerà tutta in una notte.

Nel frattempo, Ape presenta i primi due partecipanti alla Scalata del Titano del Primo Luglio: la sua maggiore Nemesi in AWS, il “dio del wrestling” ShOCK e, a sorpresa, il suo Maestro, la Leggenda del wrestling italiano Manuel Majoli. Gli altri partecipanti saranno svelati sui profili social della Federazione.

Con questo finale mozzafiato, segnatevi il primo luglio per “SCONTRO FRONTALE” – una notte di scalate emozionanti e battaglie accese mentre la Scalata del Titano si svolge di fronte ai nostri occhi. Questo è un evento che non potete assolutamente perdere!